Первоначальный взнос по ипотеке могут повысить до 30%

5 декабря. FINMARKET.RU - В России могут поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали "Известиям" источники, знакомые с ходом дискуссии. В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Возможно, сейчас идет речь о самой массовой - для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей - в других регионах.

Есть информация, что обсуждается также порог по минимальному первоначальному взносу в 25%, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил "Интерфаксу", что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Правда, он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.

Необходимость введения дополнительного регулирования вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил высоким ростом ипотечного рынка. Признаки перегрева в этом сегменте отмечал в последнем обзоре финстабильности и Центробанк, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Так, указывалось в документе, на 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов.