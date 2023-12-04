Что изменится на рынке ипотеки к лету 2024 г.

4 декабря. FINMARKET.RU - Первый взнос по ипотеке может быть повышен до 25-30%. Ранее на полях выставки-форума "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил журналистам о том, что властипланируют увеличить первоначальный взнос для льготной ипотеки. "У нас идет большой объем выдачи ипотеки, и мы все-таки смотрим как нам до 1 июня регулировать объем ее выдачи", - сказал Хуснуллин. Вице-премьер также добавил, что в этом году прирост ипотечного портфеля будет более 3,5 трлн руб.

К лету 2024 года, вероятно, останется всего несколько программ поддержки, направленных на определенные слои населения, причем она будет более "социальной". О том, как это повлияет нажилья, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты рынка недвижимости.

По мнению руководителя Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олега Репченко, сейчас власти ищут способ аккуратно завершить масштабную программу льготной ипотеки. "Свернуть льготную ипотеку резко нельзя, рынок слишком сильно "подсел" на субсидирование - спрос резко просядет, продажи встанут. Правительство уже увеличило минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 20% в сентябре, напомнил он, и это стало одним из факторов снижения спроса на новостройки октябре. Поэтому власти постепенно "закручивают гайки", чтобы рынок жилья сепарировался от затянувшихся льготных госпрограмм и научился жить без искусственной поддержки спроса", - пояснил он.

По мнению Репченко, в ближайшее время первоначальный взнос могут повысить не более чем на 5%, потому что основной лейтмотив - именно постепенное сворачивание льготной ипотеки. То есть с высокой долей вероятности первоначальный взнос по льготной ипотеке может вырасти с 20% до 25%, говорит эксперт. Но в целом, если отвлечься от текущего состояния рынка и посмотреть на ипотеку философски, то классически хорошим считается первоначальный взнос в 30%. Поэтому Репченко допускает, что в будущем первый взнос по льготной ипотеке увеличат и до 30%, но вряд ли планка будет выше.

Кардинально на рынок жилья повышение первого взноса до 25-30% само по себе не повлияет, но будет работать в совокупности с другими факторами, прогнозирует эксперт. "Повышение первого взноса по льготной ипотеке, рост минимальных ставок, введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом и для сильно закредитованных заемщиков - все это в сумме способно довольно серьезно придавить платежеспособный спрос, что заставит и застройщиков, и продавцов-частников снижать цены", - уверен Репченко.

В свою очередь, управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова отметила в разговоре с "РГ", что поддержка ипотеки происходит за счет субсидирования разницы между рыночной ставкой и льготной за счет бюджетных средств. В условиях роста ключевой ставки, нагрузка на бюджет становится все значительнее.

Сазонова акцентировала внимание на том, что сейчас условия выдачи ипотеки усложняются, проверки документов становятся жестче. По ее мнению, к лету следующего года, скорее всего, будут действовать несколько программ поддержки, направленных на определенные слои населения. "В частности, останется семейная, ИТ, будут развиваться программы для отдельных категорий граждан - например, учителей, врачей, военных", - подытожила Сазонова.