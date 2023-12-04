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04 декабря 2023 года 09:39
Согласовываются новые правила работы реестра российского софта
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - Минцифры и российские поставщики ПО согласовывают новые правила работы реестра российского софта, участники которого получают преференции на госзакупках, сообщает "Коммерсантъ". В реестре появятся две категории. В одну выделят поставщиков, которые докажут "достаточный уровень переработки" ПО, основанного на компонентах open source, обеспечат совместимость с российскими процессорами и браузерами и обучение пользователей. Они смогут пользоваться всеми преференциями. Софт второй части реестра сохранит только налоговые льготы. Планируется, что изменения вступят в силу уже в первом квартале 2024 года. По мнению коммерческого директора "Девелоники" (ГК Softline) Романа Смирнова, определение глубины переработки продуктов open source - сложная задача, поскольку неясны принципы оценки: "Например, мы взяли open source шину и повысили ее производительность в десять раз путем изменения 3% строк кода. С одной стороны, количество измененного кода минимально, с другой - мы повышаем качество продукта, подстраивая его под стандарты отечественных решений".
Опубликовано Финмаркет
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