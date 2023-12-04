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04 декабря 2023 года 09:18
ЦБ РФ представил участникам рынка новые принципы разработки финпродуктов
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4 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ представил участникам рынка новые принципы разработки финансовых продуктов. Сначала правила должны быть рекомендательными, но затем станут обязательными, пишет "Коммерсантъ", в распоряжении которого оказалась концепция ЦБ, которая включает шесть принципов: организацию системы управления финансовым продуктом (ФП), непрерывность управления, ответственное поведение финансовой организации, риск-ориентированный подход к управлению ФП, клиентскую ценность ФП и полноту и корректность информации о ФП. В документе говорится, что принципы "содержат базовые требования к политике управления ФП, стимулируют банки разрабатывать продукты, соответствующие ожиданиям клиентов, способствуют повышению прозрачности ФП и учитывают действующее регулирование в части защиты прав потребителей". Между тем финансисты опасаются, что внедрение практики приведет к резкому росту бюрократической нагрузки на банки, особенно на малых и средних игроков. Но если вводить принципы, уточняют они, то нужно учесть в них и защиту банков от недобросовестных потребителей.
Опубликовано Финмаркет
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