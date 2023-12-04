В квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте

4 декабря. FINMARKET.RU - Во время капремонта в квартирах предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием. Ежемесячно впроисходит минимум два взрыва бытового газа и еще чаще фиксируются его протечки. Предложение об установках датчиков направили в Минстрой депутаты Госдумы. Как сказал " Известиям " член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, использование современных технологий может внести значительный вклад в предупреждение газовых происшествий.

"Так, умные датчики могут не только предупреждать людей и газовиков о протечках, но и перекрывать подачу газа, тем самым предотвращая ЧС", — объяснил он.

Поэтому депутаты предложили устанавливать такие датчики во время проведения капремонта многоквартирных домов. Инициативу направили в Минстрой, с копией документа ознакомились "Известия".

" Работы по установке предлагаем проводить в приоритетном порядке за счет отчислений в фонды капитального ремонта, — сказал Сергей Колунов. — Это позволит заметно снизить число человеческих жертв и разрушений домов".

Как напомнил соавтор инициативы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, в марте 2023 года был принят закон, по которому газовое оборудование всегоможет проверять только одна специализированная газовая компания. Раньше этот вопрос не регулировался. Документ вступит в силу с 2024 года.

Это позволит повысить безопасность, но никуда не исчезнет человеческий фактор — невнимательность или неправильное использование газового оборудования.же датчиков должна исключить и эту проблему, отметил Илья Вольфсон.

"Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии, — отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. — За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости".

По информации исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), эксперта общественного совета при Минстрое Анны Мамоновой, сейчас датчик стоит около 3,6 тыс. рублей, его установка — примерно 1,5 тыс.

Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься, сказала Татьяна Вепрецкая.

Кроме того, возникнут затраты на содержание и ремонт таких приборов, добавил гендиректор СРО «Ассоциация "Объединение управляющих компаний многоквартирными домами", член подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Дмитрий Жуков.. По его словам, если поквартирные датчики станут частью общедомовой системы защиты от утечки газа, за нее будут отвечать управляющие компании. Возможно, тогда они включат эти траты в счет обслуживания дома.