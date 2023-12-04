В зоне .ru зафиксировали бум регистраций новых доменных имен

4 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 11 месяцев 2023 года количество доменных имен в национальной зоне .ru превысило 5,28 млн впервые с 2017 года, когда был зафиксирован исторический максимум в 5,5 млн, следует из официальной статистики, опубликованной на портале statdom.ru. С начала 2023 года их количество увеличилось на 7%, рассказал " Ведомостям " представитель крупнейшего регистратора доменных имен Reg.ru. Он отметил, что такой показатель роста является рекордным за последние 10 лет.

Одновременно с ростом зоны .ru на 12% выросла кириллическая доменная зона .рф, что также является рекордом за все время существования зоны, за исключением ее первого года и старта открытых регистраций в 2010 г., добавил представитель регистратора доменных имен. В настоящий момент в зоне .рф зарегистрировано 762 000 доменов, следует из данных statdom.ru.

Российская зона .ru сохраняет пятое место среди всех мировых национальных доменных зон, отметил представитель Reg.ru. Как полагают эксперты, рост регистраций в национальном домене может быть связан с тем, что отпали прошлогодние опасения рынка, что регистрацию в домене .ru можно будет продлить только через "Госуслуги", а также возвращением многих отечественных проектов, которые ранее использовали доменные имена в зарубежных доменных зонах.