Спрос на фрилансеров вырос почти в два раза

1 декабря. FINMARKET.RU - Спрос на фрилансеров в РФ вырос почти в два раза за год, сообщили "Российской газете" в рекрутинговых сервисах. В основном внештатные сотрудники востребованы в малом и среднем бизнесе, где привлекать даже высокооплачиваемого специалиста за пределами штата выгоднее, чем нанимать работника на постоянной основе.

В основном малый и средний бизнес готов нанимать на условиях фриланса сотрудников на работу с сайтами и социальными сетями, интернет-маркетологов и специалистов по созданию и продвижению контента, сообщают в "Авито Услуги".

В результате, по данным сервиса Solar Staff, количество фрилансеров за последние три года увеличилось на 5 млн человек и достигло 19 млн человек. В 2020 году таких работников на рынке насчитывалось 14 млн человек. По результатам глобального исследования компании PwC,вышла на второе место в мире по темпам роста фриланса.

Работа с фрилансерами дает работодателям большую экономию, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Вместо 13% подоходного налога с профессионального дохода отчисляется только 4% или 6%. А страховые взносы не платятся вовсе, напоминает Сафонов.

Наибольший спрос на этих специалистов с возможностью трудоустройства их вне штата компании - во Владивостоке и Хабаровске, где за год число вакансий для них увеличилось на 164% и 115% соответственно. Также больше 100% прирост составил в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Спрос на фрилансеров продолжает расти, несмотря на то, что их услуги становятся все дороже. Самыми дорогостоящими специалистами являются интернет-маркетологи, среднемесячный доход которых увеличился на 29% с начала года и составил 127 тыс. руб., посчитали в онлайн-школе маркетинга MAED. Доходы маркетологов-аналитиков выросли еще больше - на 53%, до 97 тыс. руб. Зарплаты ивент-маркетологов прибавили 31%, до 81 тыс. руб. На треть вырос доход SMM-специалистов, до 79 тыс. руб.