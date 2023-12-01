Господдержка МСП концентрируется на реальном секторе

1 декабря. FINMARKET.RU - В первые девять месяцев года власти стали больше помогать малым и средним компаниям, занятым в производстве, следует из статистики Корпорации, пишет "Коммерсант" . То есть тем, как отмечают в корпорации, кто пытается заместить ушедшие с российского рынка товары и бренды. Таким компаниям активнее предоставляласьв рамках финансовых программ нацпроекта по развитию МСП — речь прежде всего идет о льготных кредитах, поручительствах Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Год к году за январь—сентябрь объемы такой господдержки производителей оборудования выросли на 136%, до 30,3 млрд руб., продуктов питания — на 47%, до 60,8 млрд руб.

В целом размер финансовой господдержки производственного МСП-бизнеса увеличился за этот период на 84% и составил 364 млрд руб. Это позволяет говорить о помощи государства на малых и средних производственных компаниях, в которых власти видят помощников в деле достижения ускоренного санкциями импортозамещения.