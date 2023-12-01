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01 декабря 2023 года 09:03

Господдержка МСП концентрируется на реальном секторе

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1 декабря. FINMARKET.RU - В первые девять месяцев года власти стали больше помогать малым и средним компаниям, занятым в производстве, следует из статистики Корпорации МСП, пишет "Коммерсант". То есть тем, как отмечают в корпорации, кто пытается заместить ушедшие с российского рынка товары и бренды. Таким компаниям активнее предоставлялась поддержка в рамках финансовых программ нацпроекта по развитию МСП — речь прежде всего идет о льготных кредитах, поручительствах Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций. Год к году за январь—сентябрь объемы такой господдержки производителей оборудования выросли на 136%, до 30,3 млрд руб., продуктов питания — на 47%, до 60,8 млрд руб.

В целом размер финансовой господдержки производственного МСП-бизнеса увеличился за этот период на 84% и составил 364 млрд руб. Это позволяет говорить о помощи государства на малых и средних производственных компаниях, в которых власти видят помощников в деле достижения ускоренного санкциями импортозамещения.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  МСП,  поддержка

 
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