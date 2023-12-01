На обслуживание госдолга направят 1,7 трлн руб.

1 декабря. FINMARKET.RU - Власти увеличили прогноз по расходам нагосдолга на 14%. Теперь в 2023 году траты на погашение планируются в размере 1,73 трлн (при общем планируемом объеме расходов казны в 29,2 трлн к концу года), сообщили "Известиям" в Минфине.

Наиболее свежая оценка этих расходов в последний раз делалась в сентябре - в пояснительной записке к бюджету на следующую трехлетку. Тогда на обслуживание госзаимствований планировалось направить 1,52 трлн. То есть ожидания этих трат выросли на 210 млрд рублей.

Планируемая сумма в 1,7 трлн рублей - довольно крупная для казны. Для сравнения: дефицит бюджета в этом году планируется на уровне 3 трлн рублей. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов в ноябре говорил, что недостача по итогам 2023 года будет в два раза ниже ожиданий - 1% ВВП (порядка 1,5 трлн).

По последним открытым данным, расходы казны на обслуживание госдолга РФ с января по сентябрь 2023-го составили 1,2 трлн рублей. Большая часть из них направлена на обязательства по внутренним заимствованиям - 1,1 трлн, а на внешние - только 114 млрд ($1,4 млрд). Об этом говорится в ноябрьском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2023-го ("Известия" его изучили).

СП подчеркивает: доля трат на обслуживание госдолга в общем объеме расходов составила 5,8%. Это максимальный показатель как минимум за два года. Аудиторы приводят данные только за три квартала 2021-го (4,8%) и 2022-го (5,2%) - тогда цифры были меньше.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты на обслуживание госзаимствований выросли на 219,4 млрд, оценила Счетная палата.

Рост расходов на обслуживание госдолга РФ обусловлен в первую очередь увеличением объема самих заимствований, пояснили "Известиям" в Минфине. Вторая причина, которую назвал Минфин, - повышение процентных ставок. С середины года ЦБ активно поднимал ключевую: с 7,5% в июле до 15% в октябре. Третья причина - в изменении курсов иностранных валют, сообщили в Минфине. Рубль значительно ослаб: с 70 рублей за доллар в январе до 100 в августе (с откатом до 89 к ноябрю).