ОПЕК+ снижает добычу нефти в 1-м квартале на 2,2 млн б/с

1 декабря. FINMARKET.RU -добычи рядом стран ОПЕК+ в первом квартале 2024 года составит 2,2 млн б/с, оно необходимо для достижения баланса на нефтяном рынке в период сезонного снижения спроса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания ОПЕК+.

"Те решения, которые были приняты, они в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода низкого спроса", - сказал Новак. Он подчеркнул, что страны-участницы альянса продолжат следить за ситуацией на нефтяном рынке.

Новак также отметил, что Россия, Саудовская Аравия в полном объеме выполняют все свои обязательства, как и другие страны, взявшие на себя обязательства по добровольным сокращениям.

Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца первого квартала 2024 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Таким образом, до конца марта следующего года добыча в Королевстве будет по-прежнему находиться на уровне 9 млн б/с.

Собеседник агентства подчеркнул, что впоследствии сокращенные объемы будут постепенно возвращаться в зависимости от ситуации на рынке.

Госагентство напоминает, что данное сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

Кувейт объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 135 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики страны. Данное ограничение будет сделано в дополнении к уже действующему до конца следующего года добровольному сокращению в объеме 128 тыс. б/с. Таким образом, добыча нефти в Кувейте в течение первого квартала 2024 года должна будет находиться на уровне 2,413 млн б/с.

В свою очередь, Алжир углубил добровольное сокращение на аналогичный период еще на 51 тыс. б/с также в дополнение к уже действующему ограничению в объеме 48 тыс. б/с. Таким образом, в течение января-марта 2024 года добыча страны будет находиться на уровне 908 тыс. б/с.

Кроме того, Оман увеличит добровольное сокращение добычи нефти в первом квартале следующего года на 42 тыс. б/с - в дополнение к действующему в 40 тыс. б/с. Это означает, что добыча нефти в стране в этот период должна будет находиться на уровне 759 тыс. б/с.

Ирак добровольно снизит добычу нефти в первом квартале 2024 года еще на 211 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства нефти страны. С учетом действующего добровольного сокращения также в 211 тыс. б/с нефтепроизводство в Ираке в период с января по март следующего года будет находиться на уровне 4,009 млн б/с.

Кроме того, в первом квартале 2024 года ОАЭ добровольно сократят добычу нефти в 1-м кв. 2024 года еще на 161 тыс. б/с.