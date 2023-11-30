Треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников

30 ноября. FINMARKET.RU - Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса поднялина свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России". Таким образом, инфляция — это оборотная сторона опережающего роста зарплат в 2023 году, которые увеличиваются довольно быстро. Бизнесу и дальше придется конкурировать за людей. О том, как это будет давить на цены и позволит ли вернуться к таргету ЦБ в 4% в следующем году, пишут "Известия".

Около 55% малых и средних предпринимателей сообщили в октябре, что цены на их товары и услуги увеличились за последние три месяца, следует из совместного исследования ПСБ и "Опоры России". Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%).

Треть компаний (27%) из тех, что подняли цены на конечную продукцию, в качестве причины назвали рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечается в исследовании. Это говорит о сложной ситуации в сфере найма. Наиболее актуальна эта проблема для бизнеса в сферах услуг и производства, сказано в опросе. Исследование относительно причин роста цен проводилось впервые.

Тенденцию подтверждают и данные Superjob: судя по ним, большинство российских компаний в течение 2023 года поднималисотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время.

Среди других поводов для повышения стоимости конечной продукции компании называли рост закупочных цен, а также увеличение затрат на топливо и логистику, говорится в исследовании. Для оптимизации затрат малый и средний бизнес готовы развивать онлайн-каналы продаж (33%) и снижать расходы на материалы (29%). При этом сокращать штат или фонд оплаты труда могут только 14%, говорится в исследовании. В целом около трети предпринимателей планируют и дальше повышать стоимость своих товаров и услуг, следует из опроса.

В России растет конкуренция за сотрудников, поэтому им приходится поднимать зарплату, говорят опрошенные "Известиями" эксперты. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы в 3%. Также на тенденцию влияет дефицит кадров из-за замещения мобилизованных работников, полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения "Деловая Россия" Анастасия Зыкова. Кроме того, все больше сотрудников требуется на предприятия военно-промышленного комплекса.

Будет ли дальнейшее увеличение зарплат — зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу, отметил вице-президент ТППМаксим Фатеев.

Бизнес может найти деньги на повышение оплаты работников, только поднимая стоимость своей продукции, чтобы не потерять прибыль, отметил управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Тенденция с ростом цен будет продолжаться, по принципу домино это коснется всех индустрий и отраслей, полагает эксперт.

"Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс", — сказала Анастасия Зыкова.

Впрочем, повышение зарплат не напрямую отражается на инфляции, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Люди по-разному могут расходовать деньги — часть будут больше покупать элитных товаров, кто-то отправит дополнительные доходы на сбережения, пояснила она.