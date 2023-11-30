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30 ноября 2023 года 09:41
Треть компаний подняли цены из-за роста зарплат сотрудников
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
30 ноября. FINMARKET.RU - Российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. Именно по этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России". Таким образом, инфляция — это оборотная сторона опережающего роста зарплат в 2023 году, которые увеличиваются довольно быстро. Бизнесу и дальше придется конкурировать за людей. О том, как это будет давить на цены и позволит ли вернуться к таргету ЦБ в 4% в следующем году, пишут "Известия". Около 55% малых и средних предпринимателей сообщили в октябре, что цены на их товары и услуги увеличились за последние три месяца, следует из совместного исследования ПСБ и "Опоры России". Наибольший рост зафиксирован малым и средним бизнесом в сфере торговли (67%). Треть компаний (27%) из тех, что подняли цены на конечную продукцию, в качестве причины назвали рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ), отмечается в исследовании. Это говорит о сложной ситуации в сфере найма. Наиболее актуальна эта проблема для бизнеса в сферах услуг и производства, сказано в опросе. Исследование относительно причин роста цен проводилось впервые. Тенденцию подтверждают и данные Superjob: судя по ним, большинство российских компаний в течение 2023 года поднимали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая планирует это сделать в ближайшее время. Среди других поводов для повышения стоимости конечной продукции компании называли рост закупочных цен, а также увеличение затрат на топливо и логистику, говорится в исследовании. Для оптимизации затрат малый и средний бизнес готовы развивать онлайн-каналы продаж (33%) и снижать расходы на материалы (29%). При этом сокращать штат или фонд оплаты труда могут только 14%, говорится в исследовании. В целом около трети предпринимателей планируют и дальше повышать стоимость своих товаров и услуг, следует из опроса. В России растет конкуренция за сотрудников, поэтому им приходится поднимать зарплату, говорят опрошенные "Известиями" эксперты. Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы в 3%. Также на тенденцию влияет дефицит кадров из-за замещения мобилизованных работников, полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения "Деловая Россия" Анастасия Зыкова. Кроме того, все больше сотрудников требуется на предприятия военно-промышленного комплекса. Будет ли дальнейшее увеличение зарплат — зависит от многих факторов, таких как экономическая ситуация, инфляция, спрос на рабочую силу, отметил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Бизнес может найти деньги на повышение оплаты работников, только поднимая стоимость своей продукции, чтобы не потерять прибыль, отметил управляющий партнер брендингового агентства depot Алексей Андреев. Тенденция с ростом цен будет продолжаться, по принципу домино это коснется всех индустрий и отраслей, полагает эксперт. "Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качество было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат всё сложнее будет находить этот баланс", — сказала Анастасия Зыкова. Впрочем, повышение зарплат не напрямую отражается на инфляции, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Люди по-разному могут расходовать деньги — часть будут больше покупать элитных товаров, кто-то отправит дополнительные доходы на сбережения, пояснила она.
Опубликовано Финмаркет
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