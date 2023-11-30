"Ростелеком" повысит тарифы для операторов

30 ноября. FINMARKET.RU - Минцифры поддержало предложение "Ростелекома" о повышении тарифов на услуги присоединения и пропуска трафика, оказываемые мобильным операторам. Из документа и пояснительной записки к приказу министерства следует, что предлагается в среднем поднять цены на пропуск трафика на 10% из-за "экономических изменений последних двух лет".

Как следует из документа, инициатором повышения выступает сам "Ростелеком", пишет "Коммерсант" . Утверждаемые цены будут применяться для расчетов между "Ростелекомом" и присоединяемыми операторами связи.

Цены не менялись с 2019 года и индексация осуществляется с учетом обоснованных затрат и сложившихся экономических факторов, объясняют в "Ростелекоме".

В данном случае речь идет об индексации на 10% стоимости услуг по пропуску трафика на зоновом уровне присоединения операторов к сети "Ростелекома" в рамках межоператорского взаимодействия по соответствующим договорам, говорят в компании.

Новыевступят в силу в течение десяти дней с даты публикации приказа после его регистрации в Минюсте, уточняют в Минцифры, то есть не ранее второй половины января 2024 года. В министерстве утверждают, что тарифы для абонентов "Ростелекома" и других операторов при этом не изменятся.