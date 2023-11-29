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29 ноября 2023 года 09:48
Спрос на земельные участки со стороны физлиц повысился
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Артем Геодакян/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Земельные участки пользуются все большим спросом со стороны частных лиц и все меньшим - со стороны крупных инвесторов, которые сейчас предпочитают вкладываться в готовый бизнес, пишет "Российская газета". Рост интереса к покупке участков отмечается практически во всех крупных городах России, в среднем на 10-15% только за последний месяц, говорит руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков. В первую очередь, спрос растет на землю около крупных городов. Например, в Екатеринбурге за прошлый месяц интерес к покупке участков увеличился на 10%, в Красноярске - на 13%, в Тюмени - на 56%. Рост спроса, по мнению Саукова, вполне оправдан - с одной стороны, стоимость квадратного метра в индивидуальных домах дешевле, чем в квартирах, особенно при строительстве собственными силами. С другой стороны - сохранение льготных ипотечных программ в этом сегменте. Играет роль и ожидаемый покупателями традиционный сезон снижения цен на строительные материалы. Между тем, спрос на землю со стороны крупных игроков рынка, напротив, снижается. Девелоперы не спешат скупать участки для строительства жилья и других объектов. Доля инвестиций в площадки под девелопмент за первые девять месяцев 2023 года составила 25%, остальные 75% пришлись на готовые объекты, сообщает NF Group. Показатель оказался на минимальном уровне за последние пять лет уровне. В 2021 году, для сравнения, на площадки под девелопмент приходилось 64% инвестиций и даже в 2022 году - 45%. В 2024 году доля сделок с площадками под девелопмент составит около 25-35%, прогнозируют эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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