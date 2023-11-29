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29 ноября 2023 года 09:25

Инвестиции и господдержка станут драйверами планируемого роста ВВП

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Деловая активность бизнеса растет на ожиданиях увеличения трат населения, свидетельствуют данные исследований. Но выйти на прогнозируемые показатели роста ВВП в этом году в 2,5-2,8% удастся скорее не за счет потребительского спроса, а за счет инвестиций и господдержки, пишет "Российская газета", приводящая мнение экспертов.

По мнению вице-президента ТПП РФ Дмитрия Курочкина, увеличение ключевой ставки, а также заявления о ее возможном дальнейшем росте существенно сказываются на инвестиционной активности: удорожание кредита, увеличение процентов по депозитам и, как следствие, накопление населением денежных средств в комплексе охлаждают экономику. Вместе с этим есть ряд факторов, сглаживающих этот эффект, добавил Курочкин. Продолжается работа институтов развития. В частности, в октябре количество проектов, одобренных к льготному финансированию по линии Фонда развития промышленности, не уменьшилось, оно составляет привычное для осеннего делового периода значение, особенно в сравнении с традиционным летним "затишьем", подчеркнул эксперт.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ВВП,  рост,  оценка

 
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