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29 ноября 2023 года 09:05
Верховный суд ждет от банков добросовестности
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Георгий Андреев/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ (ВС) выступил против заградительных банковских комиссий. Речь шла об установлении ВТБ тарифа за перевод бизнесом крупных сумм в адрес физлиц в 38 тыс. раз выше, чем для переводов организациям, пишет "Коммерсантъ". Подтвердив право банков менять комиссии, ВС подчеркнул, что нужно действовать "разумно и добросовестно", иначе суд признает это злоупотреблением. Комиссия не должна препятствовать клиенту "распоряжаться денежными средствами по собственному усмотрению", подчеркнул ВС. Юристы приветствуют позицию, но сомневаются, что она решит проблему. Банкиры традиционно объясняют величину комиссий стремлением ограничить "сомнительные операции".
Опубликовано Финмаркет
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Istina 29.11.2023
Верховный Суд РФ обязан был свидетельствовать, что комиссии банков, их размер и виды, указывают прямо на извлечение выгоды, необоснованного дохода. И, именно это, высшая судебная инстанция обязана была признать, представляя юридическую оценку.
Istina 29.11.2023
Верховный Суд РФ обязан бы подчеркнуть, что банки не должны так продавать свои услуги, чтобы за каждым банковским неправомерным действием клиент обращался в суды РФ. Это уже характеристика качества деятельности юридического лица на рынке, которой Регулятор обязан оперативно давать оценку.
Istina 29.11.2023
"иначе суд признает это злоупотреблением."- под общим понятием "суд" стоит сообщество судей Российской Федерации, которое иначе определяет, спорно постановляет, принимает решения именем Российской Федерации, злоупотребляя служебным положением при исполнении полномочий.
Istina 29.11.2023
Верховный Суд РФ обязан был "подчеркнуть", обращаясь к юридическим лицам, основной целью деятельности которых,является извлечение прибыли, что нужно осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, целесообразно используя свои функции уполномоченных банков.
Istina 29.11.2023
"Банкиры традиционно объясняют величину комиссий стремлением ограничить "сомнительные операции"." Спорные объяснения банкиров представляют собой основание для контроля и надзора со стороны Регулятора. Регулятор обязан знать, что "сомнительные операции" банковскими комиссиями не ограничить.
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