Верховный суд ждет от банков добросовестности

29 ноября. FINMARKET.RU - Верховный суд(ВС) выступил против заградительных банковских комиссий. Речь шла об установлении ВТБ тарифа за перевод бизнесом крупных сумм в адрес физлиц в 38 тыс. раз выше, чем для переводов организациям, пишет "Коммерсантъ".

Подтвердив право банков менять, ВС подчеркнул, что нужно действовать "разумно и добросовестно", иначе суд признает это злоупотреблением. Комиссия не должна препятствовать клиенту "распоряжаться денежными средствами по собственному усмотрению", подчеркнул ВС. Юристы приветствуют позицию, но сомневаются, что она решит проблему. Банкиры традиционно объясняют величину комиссий стремлением ограничить "сомнительные операции".