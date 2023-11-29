Регионы будут готовить меньше специалистов в сфере машиностроения

29 ноября. FINMARKET.RU - В машиностроении, как нигде, требуются квалифицированные пишут "Ведомости". Но именно в этой сфере сложилась "картинка не очень радужная", заявил на пленарном заседании в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов.

Сразу семь российских регионов в разных уголках страны отказались готовить в этой сфере специалистов среднего звена. Это Амурская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Республика Тыва. В 2022 году от подготовки таких специалистов уже отказались 14 регионов, сказал он.

Дефицит кадров в машиностроении сейчас находится в максимальной точке за все последние десятилетия, подтвердила руководитель департамента массового подбора персонала кадровой компании Manpower Любовь Смирнова. Индекс HeadHunter в сфере рабочего персонала (отношение количества резюме к количеству вакансий) пробил дно в ноябре, снизившись до показателя в 1,9 (острый дефицит кадров) при минимально допустимом пороге в 3,5.

Сложности с финансированием часто становятся основной причиной, почему регионы отказываются от подготовки специалистов среднего звена для машиностроения, отметила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Почти все колледжи финансируются регионами. Власти перераспределяют ресурсы на образование в пользу тех направлений, которые относятся к стратегическим приоритетам. Остальным финансирование урезается или вовсе прекращается. Из-за того что студенты колледжей не готовятся на современном оборудовании, они часто сталкиваются с препятствиями при приеме на работу. Разрыв между квалификацией выпускников и требованиями компаний превращается в настоящую проблему, считает директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов. Например, предприятиям не хватает не просто станочников, а станочников высокого разряда, который достигается многолетней практикой.