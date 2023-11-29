Мошенники придумали схему кражи в маркетплейсах

29 ноября. FINMARKET.RU - Преступники придумали новую схему кражи дорогих товаров с использованием маркетплейсов. Для этого они подкупают сотрудников ПВЗ, которые делают им дубликат ключей и, по сути, помогают вынести ценные вещи для продажи. "Известия" пишут о том, как работает схема, какие риски она несет для бизнеса и какое наказание грозит соучастникам.

Мошенники начали нанимать россиян для того, чтобы те устраивались в пункты выдачи заказов (ПВЗ), делали дубликат ключей и передавали им. За это им обещают заплатить 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, по такой схеме уже обокрали несколько пунктов в разных районах Москвы. Преступники искали в Telegram-каналах людей, готовых несколько дней "поработать" на ПВЗ, — а по факту, выяснить, где находятся системы видеонаблюдения, узнать, как можно отключить сигнализацию, а также сделать дубликат ключей.

После того как "сотрудник" выходил на смену, мошенники заказывали в пункт дорогие товары (например, несколько популярных смартфонов), а потом отменяли покупку. Деньги за заказ возвращались, а гаджеты лежали в пункте выдачи, откуда их можно было украсть.

Полицейские уже задержали одну из групп, работавших по такой схеме. Воров удалось поймать в момент, когда они пробрались ночью в закрытый ПВЗ. Ведется розыск других людей, причастных к преступной схеме.

В пресс-службе маркетплейса Ozon "Известиям" сообщили, что им известно о таких сообщениях и сейчас специалисты выявляют сопряженные с ними аккаунты, чтобы найти злоумышленников. В интернет-магазине отметили, что его сотрудники внимательно относятся к безопасности ПВЗ: обязуют партнеров устанавливать камеры, рекомендуют сотрудничать с охранными предприятиями и страховать пункт. В случае потери товара Ozon компенсирует покупателям стоимость до дальнейших разбирательств по происшествию.