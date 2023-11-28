Роль параллельного импорта в продажах новых авто в РФ оказалась незначительной

28 ноября. FINMARKET.RU - Доля новых легковых автомобилей, завезенных в Россию юрлицами без разрешения правообладателя (параллельный импорт), в течение 2023 г. в ассортименте дилеров составила не более трети от общего объема предложения. Об этом рассказали собеседники "Ведомостей" в дилерских холдингах.

Как следует из данных "Автостата", альтернативный импорт, который включаетмашин физлицами, составил 10% от продаж новых машин в октябре 2022 г. и 11% - в октябре 2023 г. Всего в России за октябрь этого и прошлого года было продано 43 308 и 112 238 новых легковых машин соответственно.

Данные о сравнительно небольшой роли параллельного импорта в продажах новых автомобилей также подтверждают цифры "Авито авто". Доля предложений по новым машинам, привезенным по параллельному импорту, на 1 ноября составила всего 5% от всех размещенных на площадке объявлений в соответствующей категории, следует из презентации онлайн- платформы, с которой ознакомились "Ведомости".

По словам аналитика "Авито авто" Артема Соколова, помимо параллельного импорта есть еще существенный объем предложения автотехники от профессиональных продавцов - физических и юридических лиц, которые "на регулярной основе" занимаются продажей автомобилей. Но ни те ни другие не могут быть классифицированы как поставщики по параллельному импорту, поскольку в большинстве случаев фактический ввоз автомобиля в страну осуществляет физлицо. На "Авито" подобные объявления попадают в раздел машин с пробегом, пояснил Соколов.

Параллельный импорт будет, скорее всего, сворачиваться в ближайшей перспективе, полагает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Он допускает, что на рынке останутся только крупные игроки, которые смогут дешевле закупать машины и предлагать наиболее выгодные условия для покупателей.