От произвольного снижения заработанных выплат работника защитят законом

28 ноября. FINMARKET.RU -намерен ограничить размер возможного удержания зарплаты работника при дисциплинарном взыскании. Соответствующий законопроект направлен в аналитический центр правительства, пишет "Российская газета" . Планируется, что изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Законопроект защищает работника от произвольного снижения ему выплат, которые он заработал, говорится в пояснительной записке к документу. Документ вносит изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Согласно им, при наличии у работника неснятого дисциплинарногоразмер премии может быть уменьшен лишь однократно за тот период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание и не более, чем на 20%. При этом снижение других выплат при наличии дисциплинарного взыскания не допускается.

Документом ограничено в целом снижение заработной платы более, чем на 20% при вынесении дисциплинарного взыскания. Такое уточнение сделано в целях "определенности правоприменения предлагаемой нормы" и "в связи с большим разнообразием применяемых работодателями систем оплаты труда и различий в структуре заработной платы". При этом законопроект не затрагивает начисления стимулирующих выплат, которые зависят от показателей и результатов работы сотрудников.

Вносимые изменения защищают интересы в том числе и самых низкооплачиваемых сотрудников.

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, согласно которому часть вторая статьи 135 Трудового кодекса РФ признана не соответствующей Конституции РФ, так как порождает возможность произвольного установления правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы.