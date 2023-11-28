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28 ноября 2023 года 09:50
От произвольного снижения заработанных выплат работника защитят законом
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DPA/TACC
28 ноября. FINMARKET.RU - Минтруд намерен ограничить размер возможного удержания зарплаты работника при дисциплинарном взыскании. Соответствующий законопроект направлен в аналитический центр правительства РФ, пишет "Российская газета". Планируется, что изменения начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Законопроект защищает работника от произвольного снижения ему выплат, которые он заработал, говорится в пояснительной записке к документу. Документ вносит изменения в статью 135 Трудового кодекса РФ. Согласно им, при наличии у работника неснятого дисциплинарного взыскания размер премии может быть уменьшен лишь однократно за тот период, в котором к работнику было применено дисциплинарное взыскание и не более, чем на 20%. При этом снижение других выплат при наличии дисциплинарного взыскания не допускается. Документом ограничено в целом снижение заработной платы более, чем на 20% при вынесении дисциплинарного взыскания. Такое уточнение сделано в целях "определенности правоприменения предлагаемой нормы" и "в связи с большим разнообразием применяемых работодателями систем оплаты труда и различий в структуре заработной платы". При этом законопроект не затрагивает начисления стимулирующих выплат, которые зависят от показателей и результатов работы сотрудников. Вносимые изменения защищают интересы в том числе и самых низкооплачиваемых сотрудников. Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 15 июня 2023 г. № 32-П, согласно которому часть вторая статьи 135 Трудового кодекса РФ признана не соответствующей Конституции РФ, так как порождает возможность произвольного установления правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы.
Опубликовано Финмаркет
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