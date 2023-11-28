Банки смогут заработать на медно-никелевых деньгах

28 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты планируют разрешить банкам продавать гражданам памятные монеты не из драгоценных металлов по рыночной стоимости, как делают нумизматические компании. Рентабельность таких операций измеряется в тысячах процентов, а аудитория выходит далеко за рамки узкого круга коллекционеров, пишет "Коммерсантъ".

Однако законодатели ограничили доступные к продаже банкам монеты только теми, которые находятся в сувенирной упаковке от Гознака, что существенно сужает потенциал рынка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание на оговорку, чтосмогут продавать недрагоценные памятные монеты не по номиналу только "в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России", то есть Гознака. "Из нынешней редакции следует, что большая часть выпускаемых ЦБ памятных монет не из драгметаллов выпадает из поля деятельности банков", - отмечает он.