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28 ноября 2023 года 09:35
Банки смогут заработать на медно-никелевых деньгах
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Александра Яковлева/ТАСС
28 ноября. FINMARKET.RU - Депутаты планируют разрешить банкам продавать гражданам памятные монеты не из драгоценных металлов по рыночной стоимости, как делают нумизматические компании. Рентабельность таких операций измеряется в тысячах процентов, а аудитория выходит далеко за рамки узкого круга коллекционеров, пишет "Коммерсантъ". Однако законодатели ограничили доступные к продаже банкам монеты только теми, которые находятся в сувенирной упаковке от Гознака, что существенно сужает потенциал рынка. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание на оговорку, что банки смогут продавать недрагоценные памятные монеты не по номиналу только "в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России", то есть Гознака. "Из нынешней редакции следует, что большая часть выпускаемых ЦБ памятных монет не из драгметаллов выпадает из поля деятельности банков", - отмечает он.
Опубликовано Финмаркет
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