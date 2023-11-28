Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма

28 ноября. FINMARKET.RU - Россияне осенью стали выбирать практически всю одобренную сумму микрозайма - в среднем 91% от утвержденного лимита. Это максимум с начала 2020 года. В сентябре-октябре 2022 г. показатель составлял 79-81% от одобренной суммы, а в 2021 г. - вовсе 75%.

Такие данные приведены в исследовании Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia, одна из крупнейших МФО на рынке). В нем анализировалось свыше 100 тыс. займов, выданных по всей России разными участниками рынка, пишут "Известия"

Крупные МФО подтвердили газете рост суммы кредита, выбираемой клиентами после одобрения. Причина увеличения выбираемости микрокредитов - в растущей инфляции, считают специалисты Moneyman. Россиянам, чтобы закрыть свои потребности, нужно больше заемных средств. По данным Росстата, в октябре рост цен ускорился до 6,69% в годовом выражении. К концу 2023 г. ЦБ ожидает его ускорения до 7-7,5%.

Другая причина - заметное снижение покупательной способности рубля, добавил Андрей Пономарев из Webbankir. В начале года доллар торговался около 70 рублей, а к августу подскочил до 100 рублей. При сохранении прежней суммы займа люди могут позволить себе меньше импортных товаров на эти средства.

Кроме того, по его словам, на рынок МФО пришла часть клиентов банков, которые привыкли брать кредиты на большие суммы и склонны выбирать весь одобренный им заем. Также влияет и осенний сезон - традиционное время распродаж и покупок.

С другой стороны, микрофинансовые компании, реагируя на регуляторные требования ЦБ к долговой нагрузке клиентов и оптимизируя риски, снижают предоставляемые, сказали в Moneyman. Этим и объясняется незначительный рост среднего чека на рынке, который в январе-октябре этого года составляет 8,73 тыс. рублей против прошлогодних 8,54 тыс.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста выбираемой заемщиками суммы микрокредита. По данным СРО "МиР", россияне по итогам 3-го квартала набрали займов почти на 350 млрд рублей, или на 18% больше такого же периода 2022-го. Число клиентов МФО перевалило за 20 млн.

По ожиданиям кредитного брокера Сергея Островского, в дальнейшем заемщики будут выбирать более высокие суммы, что неизбежно приведет к росту закредитованности и рисков дефолта граждан.

Впрочем, в ЦБ заявили "Известиям", что уровень закредитованности в сегменте микрокредитов остается на достаточно стабильном уровне: доля просроченной задолженности в портфеле займов больше года сохраняется на уровне 34-35%. В ЦБ ожидают охлаждения рынка к концу этого года и началу 2024 г., когда в полном объеме должно проявиться действие всех последовательно введенных ограничений.