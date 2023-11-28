Требования о сборе персональных данных соблюдают менее половины банков

28 ноября. FINMARKET.RU - Больше половины российских банков (55%) не учитывают требований Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" (ПД) в пользовательских соглашениях. Речь идет в первую очередь об указании конкретных целей сбора и обработки данных, которыедолжны прописывать с 1 сентября 2022 г. К такому выводу пришли специалисты компании "Б-152", проанализировав политики конфиденциальности банков, представленных на сайте Банка России, пишут "Ведомости"

По данным ЦБ на 1 ноября, в России работает 324 банка, из которых 162 банка не соблюдает требований Роскомнадзора (РКН), следует из анализа "Б-152".

Авторы исследования отмечают, что 10% российских банков в принципе не имеют на своем сайте политики конфиденциальности, а у двух банков этот документ датируется 2011 г.

Как отмечает представитель "Б-152", в соотвествтии с законодательством политика в отношении ПД должна быть размещена на всех страницах сайта, где осуществляется сбор ПД. При этом cookie-файлы и иные идентификаторы пользователя также относятся к ПД, так как позволяют теоретически определить конкретного субъекта и выделить его среди других лиц, добавляет он, полученные данные можно использовать, например, в рекламе. В исследовании говорится, что только 6,5% политик банков содержали соответствующую информацию об обработке cookie-файлов.

Политики должны обновляться в соответствии с изменениями в законодательстве и в случае изменений в процессах обработки ПД в компаниях, уточнил представитель "Б-152". Роскомнадзор (РКН), который наделен полномочиями проведения соответствующей проверки, за 9 месяцев т.г. направил 4000 требований различным организациям о необходимости привести политику по обработке ПД в соответствие с положениями закона, рассказал представитель ведомства. Почти все из них были исполнены, однако около 100 протоколов об административных правонарушениях все же были выписаны за неисполнение или несвоевременное исполнение требований.

Обычному человеку зачастую крайне сложно самостоятельно проконтролировать постоянно растущее количество случаев обработки его ПД, отмечает представитель РКН.

"Полагаем, что исследование подтверждает необходимость дальнейшего повышения защитной роли государства, установления более строгих требований к операторам, проверки целесообразности сбора и обработки данных, соответствия обработки заявленной деятельности", - резюмировал представитель регулятора.