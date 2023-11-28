Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 гг.

28 ноября. FINMARKET.RU -РФ Владимир Путин подписало федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., говорится в сообщении на официальном сайте президента.

"Бюджет сформирован на основе принципов бюджетных правил, которые определяют предельный безопасный уровень расходов, не приводящий к его разбалансированности", - сообщает Минфин.

Согласно принятому федеральному бюджету, доходы в 2024 г. прогнозируются в размере 35 трлн 065,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 051,0 млрд руб. (16,8% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2024 г. - 1 трлн 821,1 млрд руб. (1% ВВП), в 2025 г. - 1 трлн 835,7 млрд руб. (1% ВВП), в 2026 г. - 1 трлн 844,8 млрд руб. (0,9% ВВП).

Расходы в 2024 г. запланированы на уровне 36 трлн 660,7 млрд руб. (20,4% ВВП), в 2025 г. - 34 трлн 382,8 млрд руб. (18,0% ВВП), в 2026 г. - 35 трлн 587,4 млрд руб. (17,6% ВВП).

Дефицит федерального бюджета в 2024 г. составит 1 трлн 595,4 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2025 г. - 830,5 млрд руб. (0,4% ВВП), в 2026 г. - 1 трлн 536,4 млрд руб. (0,8% ВВП).

Объем ВВП в 2024 г. запланирован на уровне 179 трлн 956 млрд руб. (рост на 2,3%), в 2025 г. - 190 трлн 637млрд руб. (рост на 2,3%), в 2026 г. - 202 трлн 304 млрд руб. (рост на 2,2%).

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2025 г. - 26 трлн 637,5 млрд руб., на 1 января 2026 г. - 30 трлн 159,3 млрд руб., на 1 января 2027 г. - 34 трлн 356,5 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга планируется на 1 января 2025 г. в $64 млрд (57,6 млрд. евро), на 1 января 2026 г. - $63,1 млрд (56,3 млрд. евро), на 1 января 2027 г. - $61,2 млрд (54,6 млрд. евро).

Уровень инфляции в 2024 г., согласно прогнозу, не превысит 4,5%; в 2025 г. - 4%; в 2026 г. - 4%.

Объем Фонда национального благосостояния (прогноз, на начало года): в 2024 г. - 12 трлн 177,8 млрд руб. (6,8% ВВП); в 2025 г. - 11 трлн 190,7 млрд руб. (5,9% ВВП); в 2026 г. - 13 трлн 002,8 млрд руб. (6,4% ВВП).

"Документ базируется на проведении ответственной бюджетной политики, позволяющей защитить нашу экономику и финансы от внешних рисков, учитывает приоритеты, стоящие перед страной. Теперь наша задача - максимально оперативно довести денежные ассигнования до их получателей, чтобы уже с января начали реализовываться проекты, учтенные в законе о бюджете", - приводятся в сообщении пресс-службы Минфина слова министра финансов РФ Антона Силуанова.