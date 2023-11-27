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27 ноября 2023 года 11:27
Российский автопарк стремительно стареет
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Сергей Бобылев/ТАСС
27 ноября. FINMARKET.RU - В России средний возраст автомобилей достиг 12 лет и четырех месяцев - это почти на 1,5 года больше, чем в 2022 году, подсчитали аналитики агентства Gruzdev-Analyze. При этом, по оценкам агентства "Автостат", ситуация с состоянием автопарка может быть еще плачевнее - средний возраст автомобиля в РФ в 2023 году достиг почти 15 лет., пишут "Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже", - рассказал "Известиям" глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев. По его данным, в 2022 году число машин в России сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в этом - на 395 тыс. В России нормативный срок эксплуатации автомобиля - 10 лет. Но чаще всего производители сами устанавливают норму эксплуатации, например у Hyundai и Kia она составляет 6 лет. Но утилизировать машины через такой срок не принято. Поэтому на крупных площадках можно встретить автомобили возрастом 15-20 лет и пробегом на уровне 300-400 тыс. км. С выводами аналитиков о старении автопарка согласились и в крупной сети СТО Fit Service (объединяет более 300 сервисов). Так, в 2023 году средний возраст автомобиля, который приезжает на обслуживание, составляет 12,4 года, хотя еще годом ранее - 11,2 года. По итогам 9 месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах начали расти. Всего произошло 96,8 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что почти на 5% больше, чем в 2022 г., следует из официальной статистики Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Подавляющее большинство ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Доля же ДТП из-за технических неисправностей транспортного средства либо условий, при которых запрещена их эксплуатация, традиционно имеет невысокий уровень. По данным научного центра МВД, этот показатель составляет 3,8% от общего количества. Но несмотря на низкие показатели аварийности из-за технических неисправностей, старение автомобильного парка может ухудшить ситуацию на дорогах, полагают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: возраст
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