Минстрой расширил перечень функций техзаказчиков

27 ноября. FINMARKET.RU -предлагает уточнить функции техзаказчика и, соответственно, учитывать более широкий спектр работ при начислении им оплаты труда. Соответствующие поправки в методику определения затрат на осуществление функций техзаказчика, пишут "Ведомости"

Сейчас периоды от даты создания технического заказчика до начала строительства и после его окончания не нормированы для дополнительного учета их в сметном расчете, говорится в пояснительной записке. При этом функциями техзаказчика такие периоды работы предусмотрены.

Техзаказчик - это физическое либо юридическое лицо, которое уполномочено от имени застройщика выполнять весь комплекс инжиниринговых услуг в строительстве, начиная с получения градостроительного плана земельного участка, приведения в соответствие технико-экономических показателей, разработки проектно-сметной документации, контроля качества строительства и заканчивая вводом в эксплуатацию объекта.

Согласно проекту Минстроя, средняя заработная плата техзаказчика будет определяться на основе данных Росстата о средней начисленной зарплате работников организаций, полностью отработавших отчетный месяц по профессиональным группам по отрасли "Строительство".

Также Минстрой определил необходимую численность работников техзаказчика в зависимости от сметной стоимости строительства на 1-й квартал 2023 г. Если при минимальной указанной сметной стоимости строительства до 600 млн руб. потребуется один сотрудник, то при стоимости от 8,8 млрд до 10,6 млрд руб. необходимо будет задействовать уже 15 работников. При более высокой сметной стоимости строительства численность работников техзаказчика увеличивается на одного человека на каждые 11 млрд руб. свыше указанной суммы, говорится в тексте документа.

Кроме того, министерство предлагает учесть сметную прибыль при определении затрат на осуществление функций технического заказчика.

Наконец, Минстрой уточнил функции техзаказчика: помимо разработки собственно техзадания он будет заниматься проведением охранно-спасательных археологических работ, а также своевременным информированием застройщика о необходимости внесения изменений или корректировок, а также существенного отклонения от определенных условий проектирования.