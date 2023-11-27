Кому сложнее всего устроиться на работу

27 ноября. FINMARKET.RU - В последние годы спрос и предложение на российском рынке труда распределены неравномерно, поэтому в каких-то сферах деятельности конкуренция работодателей стремительно растет, а в других - наоборот, стагнирует или уменьшается. По каким профессиям соискателей сильно больше, чем вакансий, а по каким - меньше, рассказал "Российской газете" . управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

"В основе аналитики Индекса рынка труда Авито Работы лежит изучение корреляции числа соискателей к активным вакансиям на платформе", - поясняет Кумпель. Например, сфера искусств и развлечений получила оценку индекса в 7.4, что означает превышающие количество кандидатов над числом вакансий. При этом за последний год конкуренция компаний за соискателя выросла на 15%. В октябре 2023 года средняя предлагаемая зарплата в креативной индустрии составляет 45 907 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Сфера маркетинга, рекламы и PR тоже отличается низким показателем конкуренции работодателей с оценкой в 6.9. Сегмент пользуется популярностью у абитуриентов, что в конечном итоге приводит к большому количеству специалистов на рынке. Тем не менее, при превышающем числе соискателей показатель конкуренции компаний за кандидата вырос на 22% год к году. В октябре при полном рабочем дне средняя предлагаемая зарплата в этих сферах составляет 49 261 рубль.

Противоположная ситуация в отрасли курьерской доставки - кадров не хватает, и рынок получил оценку индекса в 1.7. Вакансий в этой сфере значительно больше, чем соискателей, а конкуренция компаний за кандидатов выросла на 64% год к году. В октябре работодатели готовы предложить в среднем 87 869 рублей в месяц при полном рабочем дне.

То же самое можно сказать о сфере производства и сельского хозяйства с оценкой 2.7. В последний год отрасль активно наращивает производственные мощности, от чего и растет спрос на квалифицированный рабочий персонал.

В компании HH.ru "Российской газете" сообщили, что сейчас на рынке труда нет сфер и регионов с переизбытком кадров.