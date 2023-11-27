Нацпроект "Экономика данных" будет профинансирован за счет новых сборов и акцизов

27 ноября. FINMARKET.RU -"Экономика данных" может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, уменьшения скидок на штрафы, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и коммерциализации систем "Электронного правительства". В совокупности эти дополнительные источники финансирования позволят инвестировать в реализацию нацпроекта более 80 млрд руб. ежегодно. Об этом говорится в презентации, с которой министр цифрового развития Максут Шадаев выступал на стратсессии в правительстве 21 ноября, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Некоторые из предложенных мер, которые позволят обеспечитьпроекта, уже ранее обсуждались. Например, введение утильсбора для производителей электроники рассматривается с начала 2023 г. Если изначально такой сбор предполагалось ввести в качестве эксперимента только для производителей диодов, то в ноябре в Совфеде обсуждалась возможность распространить его на производителей смартфонов и планшетов. Совершенно новой мерой может стать введение акцизов на персональные устройства.

Всего на реализацию будущего нацпроекта "Экономика данных", который сменит "Цифровую экономику" на период с 2025 по 2030 г., потребуется более 1,5 трлн руб., следует из презентации Шадаева. Сам проект разрабатывается по поручению президента.

В "Экономику данных" войдут 10 федеральных проектов. Наиболее дорогими станут "Цифровая инфраструктура", "Искусственный интеллект", "Цифровые платформы в госуправлении" - на эти три направления, согласно презентации, планируется суммарно потратить более 1 трлн руб. Причем на первые два проекта придется почти половина бюджета всего нацпроекта. Помимо того в "Экономику данных" войдут федпроекты "Системы и сети передачи данных", "Кадры", "Инфраструктура вычислений и облачных сервисов", "Отечественные решения в сфере ИТ", "Развитие квантовых технологий", "Кибербезопасность" и "Наука".

Согласно актуальной версии презентации, самыми дорогими мероприятиями нового нацпроекта станут внедрение облачной платформы "Гостех" (согласно презентации, это 142 млрд руб.), создание цифровой инфраструктуры образовательных учреждений (129 млрд руб.), развитие группировки спутниковой связи ГПКС (80 млрд руб.) и платформы "Госуслуги" (78 млрд руб.).