Россияне стали чаще покупать технику в кредит

27 ноября. FINMARKET.RU - С января по сентябрь 2023 года россияне в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки и POS-кредитов, рассказали в компании "ТинькоффБрокер". В МТС-банке отмечают рост заявок на покупку электроники по итогам одиннадцати месяцев на 25% год к году, пишет "Коммерсант"

В Сбербанке сообщили, что по сравнению с 2021 годом общий объем POS-кредитования (point of sales - кредитование в точках продаж) вырос более чем в два раза. По сравнению с 2022 годом наибольший рост показали категории кредитов на телевизоры (на 145%), смартфоны (на 101%), ноутбуки (на 87%), стиральные машины (на 81%) и др., уточнили в банке. "Динамика рынка POS-кредитования, в том числе и на товарные категории электроники, зависит от нескольких взаимосвязанных факторов - инфляции, курса доллара и размера ключевой ставки",- отметили там.

Но эксперты полагают, что тенденция роста покупок в кредит уже почти исчерпала себя: граждане переходят на разумную модель потребления, и большинство в 2023 году реализовало отложенные в кризисном 2022 году покупки. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки некоторые ритейлеры сократили ассортимент электроники, доступной в рассрочку.