Бизнес заплатит 225 млрд руб. налога на сверхприбыль со скидкой

27 ноября. FINMARKET.RU - Ожидается, что до конца ноября налог на сверхприбыль со "скидкой" заплатят примерно три из четырех компаний, подпадающих под условия сбора. То есть совокупная сумма платежей будет около 225 млрд рублей, заявил "Известиям" президент ТПП Сергей Катырин.

Бюджет пока получил по windfall tax (условно говоря, "налог на доходы, принесенные ветром") 40 млрд рублей из ожидаемых 300 млрд, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 20 ноября на расширенном заседании комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.

"По налогу на сверхприбыль мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей, из них, из той суммы, которую мы сегодня планируем, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь-декабрь, поэтому до конца года надеемся, что планируемая цифра в ту или иную сторону будет выполнена", - сказал министр.

"Известия" направили запрос в топ крупнейших компаний с просьбой рассказать о планах по уплате разового налога. В пресс-службе "Норникеля" сообщили: компания уже произвела обеспечительный платеж по сниженной ставке. Ранее СМИ писали, что, согласно материалам организации, сумма ее взноса может составить $94 млн (около 8,3 млрд рублей). В HeadHunter также заявили, что уже перечислили 268 млн рублей в бюджет по windfall tax.

Общее число плательщиков составит около 2,5 тыс., сказал замминистра финансов Алексей Сазанов в июне. По его словам, из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля - например, торф, руда). Еще 19% - на производителей удобрений, 13% - на металлургов, 12% - на торговлю, 9% - на банки.