Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута

24 ноября. FINMARKET.RU - Повышение ключевой ставки ЦБпока не привело к охлаждению корпоративного кредитования, возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"С точки зрения влияния резко повысившейся выше наших, по крайней мере, моих персональных ожиданий ключевой ставки - с 13% до 15%, мы видим сейчас ситуацию, когда вкупе с другими мерами это достаточно эффективно сдерживает розничное кредитование, но в силу разных причин пока не наблюдается сдерживающего влияния на корпоративный сегмент. Причины этому совершенно разные, но это факт и это, к сожалению, будет заметно как проинфляционный фактор для последующих заседаний Центрального банка по ключевой ставке, по моему мнению", - сообщил Пьянов журналистам.

"Пока задача охлаждения кредитного рынка не достигнута, что, к сожалению, оставляет возможность для дальнейших решений по ставке", - отметил он.

Первый зампред ВТБ считает, что Банк России на очередном заседании совета директоров 15 декабря может ключевую ставку сохранить на уровне 15% или повысить на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%.

В пользу неизменности ставки говорят такие факторы, как динамика курса рубля, "теневая" денежно-кредитная политика (ДКП, комплекс макропруденциальных мер), отметил Пьянов. "Плюс значение пятнадцатой ставки близко к ставкам в прошлом, направленным на обеспечение финансовой стабильности, а не на борьбу с инфляцией", - сказал он.

ЦБ может вновь повысить ставку для снижения инфляции к целевому уровню. "Мы входим в 2024 год, в год, когда должен быть к концу года достигнут таргет снова - 4-4,5%, с очень негативными с точки зрения инфляции и с точки зрения проинфляционных факторов значениями. Мы входим с инфляцией, очень близкой к верхнему прогнозу, верхней границе диапазона, прогнозируемого ЦБ. Напомню, они тартегировали на 2023 год 7-7,5%. Сейчас мы видим инфляцию более 10%, которая развивается сейчас в конце года", - заявил первый зампред ВТБ.

"По моему мнению, битва при Ватерлоо еще не закончена, пока проведена только первая атака и есть контратаки со стороны французской кавалерии. Поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах, и инфляция точно не побеждена", - подчеркнул он.

Он пояснил, что подразумевает под формулировкой "теневая" ДКП. Это комплекс мер, включающий такие действия ЦБ, как возвращение к базельскому нормативу краткосрочной ликвидности, сохранение приостановки покупки валюты по бюджетному правилу (стабилизирует рубль и имеет дезинфляционное значение), ужесточение регулирования с сфере розничного кредитования. "Это можно назвать скрытыми мерами ценовой стабильности и охлаждения кредитного рынка. Посмотрим, насколько они будут успешны в рамках приближения к таргету", - заявил Пьянов.

Проинфляционные риски несет и сохранение мягкой бюджетной политики в 2024 году.

Он также отметил сложности на рынке труда, ожидания по росту зарплат на следующий год на уровне 15%, и высокий уровень инфляционных ожиданий (например, розничные поставщики товаров ждут инфляцию в I квартале 2024 года на уровне 13,5-13,7%). "Эти все факторы могут говорить в пользу увеличения ставки на 100 базисных пунктов. Что это будет, увидим 15 декабря. Я бы, если бы сидел в совете директоров, голосовал за увеличение ставки до 16% в этой ситуации", - подчеркнул Пьянов.

"На поле Ватерлоо понадобятся все умения и способности нашего регулятора. (. . .) Все опережающие факторы говорят о том, что потребуется все умения и все способности регулятора, явные и скрытые инструменты, прямые и непрямые, для доведения инфляции до таргета 4-4,5% в конце следующего года. И не нулевая вероятность того, что этот интервал когда-то в 2024 году может быть пересмотрен вверх из-за неспособности за оставшийся период такой навес проинфляционных факторов победить всеми возможными инструментами", - отметил первый зампред ВТБ.