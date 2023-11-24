На чем держится здоровье некрупного бизнеса в РФ

24 ноября. FINMARKET.RU - Индекс здоровья некрупного российского бизнеса по итогам третьего квартала составил 55 баллов, сократившись на 11% в годовом выражении, подсчитали эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка "Точка" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Их исследование, о котором пишет "Коммерсантъ", основано на данных о деятельности (выручка, вакансии, зарплаты) 500 тыс. компаний микро-, малого и среднего бизнеса 20 различных отраслей. Несмотря на общее сокращение индекса, положительные изменения, отмеченные в первой половине года, сохраняются: обороты компаний в третьем квартале выросли в среднем на 8%, количество открытых вакансий увеличилось на 45%, а медианные заработные платы прибавили 20% - до уровня 63,3 тыс. рублей в месяц.

Самыми быстрорастущими отраслями оказались машиностроение (его индекс здоровья прибавил 5 баллов, увеличившись до 62 баллов), реклама (плюс 12, до 46) и транспорт (плюс 17, до 67 баллов). Драйверами роста машиностроения стали уход зарубежных производителей, быстро растущий внутренний спрос, увеличение госинвестиций и внедрение современных технологий.