.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
24 ноября 2023 года 09:21
Для криптоферм тарифы на электроэнергию вырастут кратно
|0
Александр Рюмин/ТАСС
24 ноября. FINMARKET.RU - Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на передачу электроэнергии для крупных центров по майнингу криптовалюты, которые стали одной из причин локального энергодефицита в Сибири, пишет "Коммерсантъ". Увеличение тарифов, по мнению регуляторов, заставит криптофермы переехать в другие регионы. В "Сообществе потребителей энергии" отмечают, что для серьезно оборудованного объекта IT-инфраструктуры переезд может быть равносилен уничтожению бизнеса. Владельцы криптоферм ожидаемо критикуют предложения Минэнерго, считая главной причиной ситуации плохое планирование развития энергосистемы. Также владельцы легальных криптоферм предупреждают, что инициативы Минэнерго только увеличат объем серого майнинга, потому что добросовестные игроки будут переходить в серую зону. Между тем легальных майнеров поддерживают энергетики Иркутской области, которые не видят проблемы в развитии отрасли. Минэнерго планирует обсуждать со всеми заинтересованными сторонами разрабатываемый проект постановления правительства для особого регулирования в электроэнергетике потребителей, "похожих" на майнинг, сообщил в интервью "Коммерсанту" заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. "Общий дефицит в юго-восточной части Сибири мы прогнозируем на уровне 1,225 ГВт к 2029 году.(...) Такого беспрецедентного взрывного роста электропотребления на 1,225 ГВт не было никогда. Наши предложения - оперативная реакция. Мы хотим создать экономические стимулы, чтобы майнинг-центры могли до 2029 года переехать в другое место. Мы же не предлагаем что-то запретить. Нам просто надо высвободить мощность для естественного прироста тех потребителей, которая нужна для обеспечения жизненно важных социально-экономических функций регионов", - сказал Сниккарс. Он не уточнил, во сколько раз планируется увеличить тариф, отметив, что "изменение тарифа должно быть таким, чтобы мотивировать компанию временно или постоянно куда-то переместиться".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.