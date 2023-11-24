ЦБ поддерживает запрет покупки иностранных бумаг на ИИС

24 ноября. FINMARKET.RU - Банк России поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестсчета (ИИС). Такой проект постановления на днях подготовил Минфин. В министерстве "Известиям" заявили, что приоритет должен быть для российских бумаг и, соответственно, для российской экономики.

Планируется, что такие правила начнут действовать с января 2024 года. Банк России приводит ту же самую аргументацию: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику.

позволяет клиентам получать допвыгоду от финансовых вложений с помощью налоговых льгот от государства. ИИС-1 предполагает налоговый вычет за внесение средств на счет, однако получить можно не более 52 тыс. рублей в год. С помощью ИИС-2 инвестор имеет право на вычет на все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия.

С 1 января 2024 г. также планируется запустить новый инструмент - ИИС-3. Он предполагает совмещение обоих типов льгот - вычет должен будет поступать и при пополнении счета, и при его закрытии. Предполагается, что ИИС-3 заменит и ИИС-1, и ИИС-2. При этом увеличится минимальный срок действия счета, в итоге он достигнет 10 лет.

Получается, что законодательство о новом ИИС и новые требования к активам, в которые можно вкладываться, планируется запустить одновременно.

При этом менять условия для получения налоговых вычетов по ранее приобретенным активам не следует, заявили "Известиям" в. Это важно, поскольку из-за санкций, введенных после начала СВО, зарубежные ценныероссийских инвесторов оказались заморожены и продать их невозможно.

В целом игроки рынка поддерживают инициативу Минфина запретить покупать иностранные ценные бумаги на ИИС. Инструмент должен поддерживать инвестиции в отечественную экономику и создавать благоприятные условия для появления новых эмитентов на фондовом рынке, отмечают, в частности, эксперты.