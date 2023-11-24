Срок введения новой категории инвесторов сдвигается почти на год

24 ноября. FINMARKET.RU - Вподготовили третью версию концепции введения новой категории клиентов брокеров - с начальным уровнем риска. Черновик проекта указа регулятор разослал профучастникам 13 ноября, пишут "Ведомости"

После резко негативной оценки рынком последствий появления нового класса клиентов и многочисленных обсуждений с регулятором последняя версия указа стала мягче и предполагает введение третьей категории инвесторов с 1 апреля 2025 г., а не как в первоначальной версии - с 1 июля 2024 г. Представитель ЦБ не ответил на запрос "Ведомостей".

Сейчас брокеры классифицируют собственных клиентов по двум категориям, в зависимости от чего им доступен разный размер плеча при маржинальной торговле: клиенты с особым уровнем риска (КСУР) и с повышенным (КПУР).

В июле Банк России заявил о планах создать новую категорию клиентов для защиты неопытных инвесторов от рисков торговли с плечом. К новой категории - с начальным уровнем риска (КНУР) - ЦБ планировал отнести инвесторов с опытом маржинальной торговли меньше года вне зависимости от статуса квалифицированного инвестора. ЦБ предложил снижать таким клиентам максимальный размер плеча на 30-40% и уведомлять их о совершении сделки, которая приводит к возникновению непокрытой позиции. По задумке регулятора нововведение ограничит принимаемый неопытными клиентами размер риска без существенных потерь для ликвидности и объемов фондового рынка.

Новая версия указа помимо переноса срока введения новой категории клиентов сохраняет опыт торговли до года, но для точки отсчета будут учитываться сделки не только с плечом, но и с ПФИ. Регулятор четче прописал способ информирования клиентов категории КНУР о рисках маржинальной торговли: уведомление может быть направлено указанным в договоре с брокером способом (чаще всего через приложение компании).

В категорию КНУР, как и в предыдущих версиях, попадут только новые клиенты - старые, если они уже имели более высокий рисковый статус, сохранят его. Также из-под риска оказаться среди новичков выведены квалифицированные(эта оговорка появилась в сентябре во второй версии указа).