Пик добычи золота в России придется на 2030 год

24 ноября. FINMARKET.RU -золота в России может достигнуть своего пика в 2030 г., а затем перейти к снижению. Такая оценка содержится в докладе подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ), пишут "Ведомости"

В докладе описаны три сценария. Базовый предполагает производство золота на разрабатываемых, подготавливаемых к разработке и разведываемых месторождениях. При его реализации ежегодный объем добычи золота в России к 2030 г. достигнет 600 т. В прогрессивном сценарии, предусматривающем вовлечение в промышленную разработку в том числе прогнозных ресурсов и запасов из нераспределенного фонда, добыча превысит 700 т.

ЦНИГРИ объясняет прогноз снижения производства золота в России после 2030 г. ограниченным приростом запасов металла на золоторудных месторождениях, слабым вовлечением в промышленную разработку новых запасов золота на комплексных месторождениях (содержат также запасы меди, никеля и т. д.) и общим ухудшением структуры запасов, а именно снижением в общих запасах доли запасов промышленных категорий (ABC1).

В докладе также рассматривается третий сценарий - консервативный, при котором новые проекты вне будут запускаться совсем. В этом случае пик добычи будет достигнут уже в 2024 г., прогнозирует ЦНИГРИ.

В 2023-2024 гг. в обоих сценариях - базовом и прогрессивном - ожидается рост производства золота, следует из доклада. Абсолютные цифры для этих лет организация не приводит. К 2040 г. добыча золота в России опустится ниже 400 т в базовом сценарии и ниже 500 т в прогрессивном. В случае реализации базового сценария запасы распределенного фонда недр, по оценке ЦНИГРИ, к 2040 г. снизятся вдвое до 7147 т.