Дефицита упаковки или сырья для нее в РФ нет

23 ноября. FINMARKET.RU - Дефицита упаковки или сырья для нее нет, заявили "Российской газете" в Минпромторге. Ни одно российское предприятие не остановилось из-за отсутствия компонентов. В том числе решения найдены и для производителей молока и соков.

Импортозамещение происходило почти по всем продуктовым категориям: бакалейной упаковки, бытовой химии и многим другим, говорят в ведомстве. Многие предприятия расширили существующие мощности с помощью господдержки. Несколько компаний строят новые заводы.

По оценке гендиректора Национальной конфедерации упаковщиков Александра Бойко, в 2023 году российский рынок упаковки прирастет до 5% и в натуральном, и в денежном выражении (в 2022 году - 1,4 трлн руб.). Большая часть проблем решена с помощью отечественных производителей или новых каналов поставок импорта. Остались вопросы, связанные с производством этикеток и коробок из коробочного и мелованного картона, где зависимость от импорта остается высокой.