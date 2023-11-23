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23 ноября 2023 года 11:14
Дефицита упаковки или сырья для нее в РФ нет
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Михаил Терещенко/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Дефицита упаковки или сырья для нее нет, заявили "Российской газете" в Минпромторге. Ни одно российское предприятие не остановилось из-за отсутствия компонентов. В том числе решения найдены и для производителей молока и соков. Импортозамещение происходило почти по всем продуктовым категориям: бакалейной упаковки, бытовой химии и многим другим, говорят в ведомстве. Многие предприятия расширили существующие мощности с помощью господдержки. Несколько компаний строят новые заводы. По оценке гендиректора Национальной конфедерации упаковщиков Александра Бойко, в 2023 году российский рынок упаковки прирастет до 5% и в натуральном, и в денежном выражении (в 2022 году - 1,4 трлн руб.). Большая часть проблем решена с помощью отечественных производителей или новых каналов поставок импорта. Остались вопросы, связанные с производством этикеток и коробок из коробочного и мелованного картона, где зависимость от импорта остается высокой.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, упаковка, производство
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