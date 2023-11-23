Казна получила безвозмездных платежей в 12 раз больше плана

23 ноября. FINMARKET.RU - По итогам девяти месяцев в казну поступило 406,8 млрд рублей безвозмездных платежей - это в 11,7 раз больше суммы, учтенной в прогнозе доходов на 2023 год (34,8 млрд). Показатель также в шесть раз превысил прошлогоднее значение (64,5 млрд). Такие выводы делает Счетная палата (СП) в отчете об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2023 года, пишут "Известия" со ссылкой на отчет.

Безвозмездные поступления - это добровольныев казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований.

Рост объема безвозмездных платежей обусловлен прежде всего увеличением доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, отмечается в докладе СП. Так, согласно отчету, компании добровольно перечислили в158 млрд рублей - из них от фонда "Круг добра" поступило 109 млрд.

По данным на официальном сайте НКО, фонд был создан по указу президента Владимира Путина в 2021-м для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе "Круга добра", его финансирование осуществляется за счет средств, поступивших от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн в год.

Еще одна крупная статья безвозмездных платежей - поступления, связанные с продажей активов иностранными компаниями. По данным СП, добровольные взносы от уходящего из России бизнеса составили 65,8 млрд в 2023 году.

Власти консолидируют доходы из разных источников, чтобы снизить дефицит.