.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
23 ноября 2023 года 08:55
Власти хотят ужесточить контроль за абонентами сотовой связи
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт. Источники "Коммерсанта" в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В частности, предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонента в МВД. Источник издания в одном из федеральных операторов уточнил, что идея пока «не оформлена в законодательную инициативу». По словам собеседника газеты, сейчас операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты, которая активируется фактически с момента установки в телефон. Пока не ясно, в какие сроки должна проходить сверка с базами МВД, уточнил он, однако предполагает, что на это потребуется как минимум два дня: "Все будет зависеть от интеграции систем". Минцифры утверждают, что не выступали с подобной инициативой. Операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления сим-карт.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.