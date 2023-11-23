Власти хотят ужесточить контроль за абонентами сотовой связи

23 ноября. FINMARKET.RU - Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт.Источники "Коммерсанта" в двух крупных операторах связи рассказали, что Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами и участниками рынка изменения в регулировании оборота сим-карт. В частности, предлагается усилить проверку абонентов. Речь идет о том, чтобы операторы активировали проданныетолько после проверки паспортных данных абонента в МВД.

Источник издания в одном из федеральных операторов уточнил, что идея пока «не оформлена в законодательную инициативу».

По словам собеседника газеты, сейчас операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи сим-карты, которая активируется фактически с момента установки в телефон. Пока не ясно, в какие сроки должна проходить сверка с базами МВД, уточнил он, однако предполагает, что на это потребуется как минимум два дня: "Все будет зависеть от интеграции систем". Минцифры утверждают, что не выступали с подобной инициативой.

Операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления сим-карт.