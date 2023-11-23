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23 ноября 2023 года 08:22
Утильсбор могут распространить и на отечественную электронику
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Антон Новодережкин/ТАСС
23 ноября. FINMARKET.RU - Отраслевой утилизационный сбор может быть введен как для иностранных, так и для отечественных производителей планшетов, смартфонов и видеокамер. При этом он может стать сразу обязательным для всех производителей. Вопрос введения утильсбора обсуждался 20 ноября на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике, рассказали "Ведомостям"собеседники в двух компаниях - производителях электроники. На круглом столе с предложением включить производителей электроники, в том числе планшетов и мобильных устройств, в перечень компаний, на которые может быть распространен утильсбор, выступил руководитель консорциума "Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи" Дмитрий Климов. Минпромторг рассмотрит инициативу консорциума по введению утильсбора для радиоэлектронной продукции и сформирует позицию в установленном порядке, сказал "Ведомостям" представитель ведомства. "Ведомости" направили запрос в консорциум "Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи". Впервые утильсбор в России был введен в 2009 г., тогда эта мера распространялась только на иностранных производителей автомобилей. О планах по введению утильсбора на электронику впервые заговорили в феврале. Минпромторг предлагал провести комплексный эксперимент по маркировке товаров с параллельным введением "отраслевого сбора в радиоэлектронной промышленности". Но тогда в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом, речь шла только о производителях светотехники. Из документа следовало, что эксперимент пройдет с апреля 2023 г. по август 2024 г. Решение по проведению эксперимента так и не было принято. Участники отрасли опасаются, что введение маркировки и утильсбора сразу для широкого круга производителей на обязательной основе станет дополнительным финансовым бременем для компаний.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, утильсбор, электроника
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