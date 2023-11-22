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22 ноября 2023 года 09:40

К услугам самозанятых прибегает половина малого и среднего бизнеса

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Павел Смертин/ТАСС
Павел Смертин/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Услугами самозанятых пользуется половина малого и среднего бизнеса, показал опрос "Опоры России" "Взаимодействие бизнеса с самозанятыми гражданами". В нем приняли участие 794 респондента - юридические лица и индивидуальные предприниматели из разных сфер деятельности, пишет "Коммерсант".

В сфере информационных технологий, туризма (гостиницы) и ЖКХ к услугам самозанятых регулярно обращается каждый третий предприниматель. В сфере консалтинга, транспортных перевозок, общественного питания - каждый четвертый.

В более чем половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, к разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. Реже их берут на удаленную (об этом сообщили 33,4% опрошенных) или сезонную (17%) работу.

Среди предпринимателей, привлекающих к своей хозяйственной деятельности самозанятых, большая часть (64%) полностью довольна сотрудничеством с ними. И значительная часть опрошенных хотела бы привлекать самозанятых к труду чаще и выступает за расширение разрешенных для них видов деятельности.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  бизнес,  самозанятые,  привлечение

 
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