К услугам самозанятых прибегает половина малого и среднего бизнеса

22 ноября. FINMARKET.RU - Услугами самозанятых пользуется половина малого и среднего бизнеса, показал опрос "Опоры России" "Взаимодействие бизнеса с самозанятыми гражданами". В нем приняли участие 794 респондента - юридические лица и индивидуальные предприниматели из разных сфер деятельности, пишет "Коммерсант"

В сфере информационных технологий, туризма (гостиницы) и ЖКХ к услугам самозанятых регулярно обращается каждый третий предприниматель. В сфере консалтинга, транспортных перевозок, общественного питания - каждый четвертый.

В более чем половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, к разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. Реже их берут на удаленную (об этом сообщили 33,4% опрошенных) или сезонную (17%) работу.

Среди предпринимателей, привлекающих к своей хозяйственной деятельности самозанятых, большая часть (64%) полностью довольна сотрудничеством с ними. И значительная часть опрошенных хотела бы привлекать самозанятых к труду чаще и выступает за расширение разрешенных для них видов деятельности.