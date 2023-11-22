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22 ноября 2023 года 08:49
Формат фитнес-студий стал лидером по росту в индустрии
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Михаил Терещенко/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - На формат фитнес-студий (включая бойцовские клубы, автоматизированные залы у дома и т. п.) средней площадью 100–150 кв. м сейчас приходится 80% новых открытий в фитнес-индустрии в России, пишут "Ведомости". Такие данные приводятся в исследовании, которое провело агентство FitnessData совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии, платформами для автоматизации работы студий и отраслевым бизнес-сообществом "Фитнес-эксперт". В ходе исследования были использованы данные Федеральной налоговой службы, а также опрошены 395 владельцев фитнес-студий. С этими подсчетами согласны и в отраслевом объединении "Национальное фитнес-сообщество". К началу ноября 2023 г. в России работало 6400 малых объектов фитнеса (общее число, включая крупные клубы, – около 9000, по оценке "Национального фитнес-сообщества"). И сейчас это самый быстрорастущий сегмент фитнес-рынка в количественном выражении, говорит исследование FitnessData. В год открывается по 450–500 таких объектов, по итогам января – октября 2022 г. уже открылось более 400 студий. По итогам 2023 г. суммарный оборот этого сегмента фитнес-индустрии может достичь 28–29 млрд руб., а доля на рынке фитнес-услуг превысит 14%, подсчитали в аналитической компании. По оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, оборот всего российского рынка фитнес-услуг в 2022 г. составил 181 млрд руб. В 2023 г., прогнозирует FitnessData, этот показатель вырастет до 200 млрд руб. Однако существенная часть малых объектов фитнес-индустрии закрывается в течение первого года работы. Из всех студий, открывшихся за последние 12 месяцев, 19% уже не работают. В январе – декабре 2022 г. таких закрытий было 29%, говорится в исследовании.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, фитнес-индустрия, развитие
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