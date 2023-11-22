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22 ноября 2023 года 09:20

Порядок перерасчетов за отопление вскоре может измениться

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Новый порядок перерасчетов за отопление может со временем появиться в России, пишет "Российская газеnа". Пока его опробует Москва.

Оплата отопления может производиться одним из двух способов: в течение отопительного периода (тогда зимой суммы в платежках выше) либо равномерно в течение года (тогда каждый месяц суммы одинаковые). В столице выбран второй способ. При этом за основу берутся объемы потребления тепла за предыдущий год. А после окончания года жителям разово выставляется корректирующий платеж по фактическому потреблению. Однако в последние годы температуры зимой резко отличались.

После экстремально теплой зимы 2020 года и холодной 2021 года ежемесячный платеж в 2022 году вырос на 25-50%.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  отопление,  расчеты

 
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