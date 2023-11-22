ЦБ РФ пока не видит оснований для смягчения лимитов на выдачу потребкредитов

22 ноября. FINMARKET.RU - ЦБпока не видит оснований для увеличения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребительских кредитов, заявила в интервью газете "Известия" директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"При движении к более здоровой структуре важно следить, как влияют принятые меры. В этом году, например, пока мы ужесточалиплавно, рост потребительского кредитования оставался высоким. На 1 октября - 15% в годовом выражении. Возрос спрос насо стороны всех клиентов, в том числе с невысокой долговой нагрузкой. В категории заемщиков с ПДН 80+, видимо, произошло перераспределение между банками. В результате с октября мы существенно ужесточили МПЛ. Сейчас будем смотреть, как наши меры подействуют. Пока не видим оснований для смягчения. До конца месяца мы примем решение по лимитам на первый квартал 2024 года", - заявила Данилова.

Говоря о планах ввести макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки, она заявила, что новый инструмент необходим из-за существенного ухудшения качества ипотечных кредитов. По данным ЦБ, за последние годы более чем вдвое увеличилась доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% (с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале 2023 года). То же самое с первоначальным взносом - у более чем 50% заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20%, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%.

"Кроме того, у банков, которые используют ПВР-подход (оценка кредитных рисков на основе внутренних рейтингов - ИФ), изначальные коэффициенты ниже. И для них надбавки - не такой эффективный инструмент, как лимиты, которые непосредственно ограничивают долю рискованного кредитования. Поэтому очень хорошо, что депутаты предложили нам вернуться к вопросу об использовании МПЛ в ипотеке. Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится этот инструмент, и мы будем его использовать", - отметила Данилова.

По ее словам, при установлении МПЛ в сегменте ипотеки можно опираться на ПДН, первоначальный взнос и, возможно, срок, учитывая, что в РФ активно растет доля долгосрочных кредитов свыше 25 лет.