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22 ноября 2023 года 08:35
Стоимость новогодней ели из лесного фонда РФ составит в среднем 1,5 тыс. рублей
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Николай Тришин/ТАСС
22 ноября. FINMARKET.RU - Полутораметровая "живая" елка обойдется в этом Новом году примерно в 1,5 тыс. рублей, в российских лесах к празднику заготовят порядка 60 тыс. елей, сосен и пихт, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Рослесинфорг. "Около 60 тыс. елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году (...). Эти объемы сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рослесинфорге. Цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5-7% - полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей, прогнозируют в ведомстве", - отмечается в публикации. В Рослесинфорге изданию пояснили, что речь идет именно о тех деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Но кроме них в продажу поступают и елки из частных питомников, поэтому в итоге продажи живых новогодних деревьев в разы выше. "Традиционные регионы-поставщики - Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу", - приводит газета слова представителей ведомства. В статье также уточняется, что на новогодние базары часто попадают и деревья из соседних регионов. В центральной полосе России это в основном елки из Костромской, Ярославской и Смоленской областей. При этом цены на искусственные ели вырастут на 21% по сравнению с прошлым годом. Так, средняя розничная цена на искусственную елку составит 4489 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСЛЕСИНФОРГ-ЕЛКИ-СТОИМОСТЬ
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