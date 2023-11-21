Минфин повысил план по расходам в текущем году

21 ноября. FINMARKET.RU - Минфин повысил оценку по расходам федерального бюджета в 2023 г. на 800 млрд руб. Ранее Минфин прогнозировалв 31,7 трлн руб.

По словам близкого к правительству источника, на данный момент актуальная сводная бюджетная роспись составляет 32,5 трлн руб., пишут "Ведомости" . Представитель Минфина подтвердил, что расходы федерального бюджета в этом году окажутся выше, чем оценивалось ранее. Прогноз по тратам был увеличен в октябре, отметил он. Источник расходов - это прежде всего дополнительные ненефтегазовые доходы, поступившие в резервный фонд правительства, следует из комментария. Тем не менее пока преждевременно давать точные оценки поступлений этого года. Сделать это можно будет не раньше начала декабря - после получения ноябрьских налогов, подчеркнул представитель Минфина.

Фактическое кассовое исполнение расходов редко совпадает со сводной росписью - это разные показатели, подчеркнул близкий к правительству источник. Последняя - это актуальные бюджетные обязательства, в которые включены в том числе неисполненные траты прошлого года, перенесенные на нынешний период, пояснил он. Поэтому роспись всегда больше кассового исполнения, резюмировал собеседник.

Оценить, на что пойдут расходы, утвержденные сверх последнего прогноза, достаточно сложно. Минфин в прошлом году из-за санкций закрыл отчетность о тратах по направлениям. Тем не менее, согласно проекту бюджета на 2023 г. и на следующую трехлетку, главные разделы трат в этом году - это оборона, экономика и безопасность. Ожидалось, что по этим трем направлениям расходы составят соответственно 6,4 трлн, 4,1 ­трлн и 3,2 трлн руб., или 21,2, 13,6 и 10,7% от всего бюджета.

Общая величина расходов определяется бюджетным правилом, которое регламентирует предельный дефицит. Согласно проекту бюджета на следующую трехлетку, разница между доходами и расходами в этом году ожидалась в размере 3 трлн руб., или 1,8% ВВП. Но, как пояснил "Ведомостям" другой собеседник, также близкий к правительству, дополнительные траты на размер дефицита практически не повлияют.