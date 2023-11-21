Названы города с самым высоким качеством жизни

В Финансовом университете при правительстве РФ подвели итоги мониторинга качества жизни в крупных российских городах. Он строится на опросах россиян, которые сами оценивают, где им жить комфортно, а где не очень. Об итогах мониторинга "Российской газете" рассказал руководитель проекта о качестве жизни в городах, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Мониторинг показал, что, по предварительным итогам 2023 года, городами с самым высоким качеством жизни стали Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь, Сочи, Калуга, Екатеринбург, Сургут и Казань.

К городам с высокой самооценкой уровня материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Тула, Ярославль.

Выше всего оценивают доступность жилья жители Тюмени, Мурманска, Воронежа, Пензы, Липецка, Саратова, Брянска, Кургана, Сургута, Тулы.

Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк.

Меньше всего нареканий состояние экологии вызывает в Вологде, Севастополе, Москве, Грозном, Санкт-Петербурге, Калининграде, Махачкале, Владимире, Сочи, Владикавказе.

Самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения в следующих городах: Москва, Томск, Казань, Киров, Нижний Тагил, Тольятти, Мурманск, Тюмень, Череповец, Ижевск.

Менее всего деструктивное поведение распространено в Грозном, Владикавказе, Махачкале, Калининграде, Перми, Кирове, Череповце, На-бережных Челнах, Костроме и Симферополе.

Доступность культурных ценностей и качественного образования выше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Томске, Калининграде, Казани, Вологде, Перми Калуге и Уфе.

Меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта в Грозном, Белгороде, Севастополе, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Нижневартовске, Калининграде, Москве, Ставрополе и Махачкале.

Самые высокие оценки вклада городских властей в развитие экономики и городской социальной среды отмечены в Грозном, Рязани, Вологде, Чебоксарах, Перми, Набережных Челнах, Нижнем Тагиле, Ульяновске, Калуге, Воронеже.

Лидерами в части условий для ведения бизнеса являются Грозный, Набережные Челны, Киров, Казань, Томск, Нижний Тагил, Череповец, Белгород, Вологда и Владикавказ.

Лидеры по возможностям для инновационного развития - это Казань, Омск, Красноярск, Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Иркутск.

Выше всего уровень удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройствув Екатеринбурге, Новосибирске, Севастополе, Грозном, Сочи, Томске, Краснодаре, Ижевске, Магнитогорске, а также в Симферополе.

Самый низкий уровень конфликтности в общественных отношениях в Грозном, Набережных Челнах, Севастополе, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Махачкале, Москве и Сочи.

Ниже всего тревожность населения в Туле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Симферополе, Сочи, Самаре, Владимире, Оренбурге, Набережных Челнах и Воронеже.