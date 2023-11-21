Микрофинансы входят в фазу консолидации

21 ноября. FINMARKET.RU - Рост финансовых показателей микрофинансовых компаний (МФК) по итогам третьего квартала замедлился относительно предшествующего периода. Тенденция на торможение роста финансовых показателей сформировалась на фоне снижения выдач займов, пишет "Коммерсант" . Так, по данным НБКИ, за третий квартал было выдано 8,66 млн займов до зарплаты (PDL, сроком до 30 дней на сумму до 30 тыс. руб.). Это на 0,3 млн займов меньше, чем по итогам второго квартала. Причем такое охлаждение рынка не является сезонным фактором: в 2020–2022 годах в третьем квартале фиксировался рост числа выдач.

Период рекордного роста завершился на рынке микрофинансирования после ужесточения регулирования отрасли — снижения максимальных допустимых ставок, размера переплат по займам и ужесточения выдач закредитованным заемщикам. И темпы роста рынка будут замедляться, признает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. И главные причины, по его словам, внедрение макропруденциальных лимитов, рост стоимости привлечения качественных клиентов, эффекта более высокой базы. На фоне ожиданий дальнейшего снижения темпов роста участники рынка ищут для развития новые клиентские сегменты и возможности для консолидации.