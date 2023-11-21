Вклады от 1,6 млн руб. подпадут под налог на проценты с депозитов

21 ноября. FINMARKET.RU - Ужесточение денежно-кредитной политики снизило число плательщиков налога на доходы физлиц (НДФЛ) от депозитов. Изначально заявлялось, что под сбор подпадутот 1 млн рублей. Однако в законе формула подсчета такая: нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, пишут "Известия"

В октябре Банк России поднял ключевую до 15%. Из-за этого облагаемая сумма для начисления сбора теперь составит 150 тыс. рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С начала года этот показатель уже увеличился в два раза (с 75 тыс. рублей), поскольку ключевая в январе была вдвое ниже - 7,5%.

Доходности по новым вкладам меняются вслед за ключевой. В начале ноября максимальный процент по продукту в рублях достигал диапазона 14-17%. В среднем проценты по депозитам составили 12,1-12,8% годовых. Но если подсчитать именно среднюю арифметическую доходность в 2023 году, то по итогу 11 месяцев она составит около 9% годовых.

Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей, - поделился расчетами Чернов.

Важно, что при расчете налогооблагаемой базы учитываются не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты. Если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу ЦБ.

Заплатить с доходов нужно будет 13% - по стандартной ставке НДФЛ. То есть если человек заработал 150 тыс. рублей, то перечислить он должен будет 19,5 тыс. ФНС рассчитает точную сумму на основе сведений от банков.

В этом году россияне заплатят такой сбор впервые. Хотя законодательство появилось два года назад, в 2021 и 2022 годах власти освободили граждан от этого сбора на фоне кризиса и санкций.