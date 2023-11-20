Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2023 года.
В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял банк ФК "Открытие", по охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 970 упоминаний (56 057 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ - 29 132 упоминания (32 738 в сентябре), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 552 упоминания (12 916 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, заметность ФК "Открытие" выросла на 2,4% по сравнению с сентябрем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 251,6 млн (-4,4%, 263 млн в сентябре). На втором месте - ВТБ с результатом 246,7 млн, показатель охватов снизился на 14,5% (288,5 млн в сентябре). Третью строчку занял "Тинькофф Банк", по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 55,6% - до 168,7 млн (108,4 млн в сентябре).
Ключевые события в медиаполе Сбербанка в октябре были связаны с решением Центробанка РФ о повышении ключевой ставки на 2 п.п. до 15%. Реагируя на изменение рыночной ситуации, Сбербанк в свою очередь повысил ставки по депозитам. Доходность была повышена по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев.
Также в октябре было обновлено несколько функций в приложении Сбербанк Онлайн на Android. В частности, в разделе "Кошелек" теперь помещается больше двух карт, а скопировать номер карты или CVV стало проще. "В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частые операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено", - рассказала директор дивизиона Сбербанк Онлайн Ксения Баринова.
Во время Российской энергетической недели Сбербанк провел бизнес-завтрак "Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее", модератором которого стал заместитель Председателя правления Анатолий Попов, представивший доклад о состоянии энергетики в России. Он отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 млн человек. Отечественная энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.
ВТБ, занявший второе место медиарейтинга, в октябре опубликовал финансовую отчётность по МСФО за III квартал 2023 года. За прошедший период банк заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.
Другим заметным событием стал запуск ВТБ международных переводов с возможностью выдачи денег наличными без открытия банковского счета. На первом этапе перевести деньги таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года количество стран-партнеров планируется увеличить до 20.
ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок на арктическую ипотеку. Заемщики могут подать документы на жилищный кредит под 2%. Первые сделки финансовая организация начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу постановления правительства РФ. "Важным фактором развития Арктической зоны - стратегического региона для страны - является повышение качества жизни людей, проживающих в суровых природно-климатических условиях", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Банк ФК "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" в октябре опубликовали данные опроса, посвященного устройству бюджета в российских семьях. Как показало исследование, большинство россиян ведут общий семейный бюджет, а около половины из них (45%) откладывают от 10% до 20% месячных доходов. При этом четверть опрошенных (24%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.
Ещё одно заметное исследование банка ФК "Открытие" было проведено совместно с ВТБ и посвящено отношению россиян к льготным ипотечным программам. По итогам опроса выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% считают значимой "семейную" ипотеку, еще 5% - "ипотеку с господдержкой-2020". При этом 6% респондентов считают, что не стоит продлевать ни одну из госпрограмм, а 44% россиян затрудняются с ответом.
Центральным событием в информационном поле "Тинькофф Банка" стал иск бизнесмена Олега Дерипаски к бывшему владельцу банка Ольгу Тинькову. Поводом для судебных разбирательств стали высказывания последнего в соцсетях. Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства О.Дерипаски, взыскав 20 млн рублей с О.Тинькова в качестве компенсации морального вреда и нематериальных убытков.
Приложение "Тинькофф Банка" в октябре вновь стало доступно в магазине App Store, об этом сообщалось в официальном Telegram-канале финансовой организации. "Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store (...). С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на iPhone или другом iOS-устройстве", - рассказали в банке. В публикации приводится ссылка, при переходе по которой открывается страница приложения DocStorage в App Store. В описании указано, что это "удобное приложение для хранения документов".
|
|Название
|Упоминания в СМИ, октябрь 2023
|Упоминания в СМИ, сентябрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|45 970
|56 027
|-18,0
|2
|ВТБ
|29 132
|32 738
|-11,0
|3
|ФК Открытие
|11 552
|12 916
|-10,6
|4
|Россельхозбанк
|7 785
|10 187
|--23,6
|5
|Газпромбанк
|7 571
|9 707
|-22,0
|6
|Тинькофф Банк
|7 099
|6 330
|12,1
|7
|Промсвязьбанк
|6 711
|6 602
|1,7
|8
|Альфа-банк
|6 189
|5 587
|10,8
|9
|Совкомбанк
|4 202
|3 510
|19,7
|10
|МТС Банк
|3 771
|2 457
|53,5
|11
|Росбанк
|2 975
|2 521
|18,0
|12
|Банк ДОМ.РФ
|2 633
|2 730
|-3,6
|13
|Почта банк
|2 132
|1 844
|15,6
|14
|Банк УРАЛСИБ
|1 884
|2 075
|-9,2
|15
|Банк Синара
|1 874
|1 510
|24,1
|16
|Росгосстрах Банк
|1 817
|1 680
|8,2
|17
|Банк Санкт-Петербург
|1 677
|1 032
|62,5
|18
|Райффайзенбанк
|1 613
|2 129
|-24,2
|19
|Московский Кредитный Банк
|1 603
|1 315
|21,9
|20
|ХКФ Банк
|1 320
|888
|48,6
|21
|УБРиР
|1 239
|864
|43,4
|22
|Примсоцбанк
|1 235
|1 300
|-5,0
|23
|РНКБ Банк
|1 152
|1 255
|-8,2
|24
|Дальневосточный банк
|1 120
|1 047
|7,0
|25
|Банк ЗЕНИТ
|1 014
|1 000
|1,4
|26
|Банк Русский Стандарт
|996
|554
|79,8
|27
|Ак Барс Банк
|943
|1 475
|-36,1
|28
|ББР Банк
|901
|977
|-7,8
|29
|Ренессанс Кредит
|867
|1 045
|-17,0
|30
|Новикомбанк
|844
|585
|44,3
|31
|Банк ТРАСТ
|839
|695
|20,7
|32
|ОТП Банк
|813
|613
|32,6
|33
|Абсолют Банк
|811
|580
|39,8
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|779
|466
|67,2
|35
|МСП Банк
|649
|349
|86,0
|36
|КБ "Центр-инвест"
|564
|576
|-2,1
|37
|Алмазэргиэнбанк
|538
|468
|15,0
|38
|ЮниКредит Банк
|475
|309
|53,7
|39
|Росэксимбанк
|443
|302
|46,7
|40
|Банк Левобережный
|416
|194
|114,4
|41
|Банк СОЮЗ
|397
|256
|55,1
|42
|Транскапиталбанк
|380
|561
|-32,3
|43
|Генбанк
|352
|142
|147,9
|44
|ВБРР
|350
|225
|55,6
|45
|Ситибанк
|327
|655
|-50,1
|46
|Банк БКФ
|316
|222
|42,3
|47
|Банк "Точка"
|315
|329
|-4,3
|48
|Севергазбанк
|296
|391
|-24,3
|49
|Кредит Европа Банк
|292
|89
|228,1
|50
|СМП Банк
|283
|93
|204,3
|
|Название
|Индекс заметности, октябрь 2023
|Индекс заметности, сентябрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 018 513
|9 627 674
|-27,1
|2
|ВТБ
|3 867 610
|4 443 498
|-13,0
|3
|ФК "Открытие"
|1 127 100
|1 100 748
|2,4
|4
|Тинькофф Банк
|967 911
|827 984
|16,9
|5
|Промсвязьбанк
|935 526
|1 176 955
|-20,5
|6
|Россельхозбанк
|856 380
|1 361 005
|-37,1
|7
|Альфа-Банк
|852 343
|978 217
|-12,9
|8
|Газпромбанк
|834 444
|1 488 704
|-43,9
|9
|Совкомбанк
|512 375
|462 628
|10,8
|10
|МТС Банк
|429 897
|273 361
|57,3
|11
|Банк УРАЛСИБ
|412 290
|516 726
|-20,2
|12
|Банк ДОМ.РФ
|406 956
|395 916
|2,8
|13
|Банк Синара
|353 037
|297 614
|18,6
|14
|Новикомбанк
|330 706
|299 848
|10,3
|15
|Росгосстрах Банк
|324 828
|258 863
|25,5
|16
|Райффайзенбанк
|302 049
|492 931
|-38,7
|17
|РНКБ Банк
|298 201
|274 590
|8,6
|18
|Почта Банк
|256 634
|272 246
|-5,7
|19
|Росбанк
|254 497
|261 225
|-2,6
|20
|УБРиР
|194 557
|134 279
|44,9
|21
|Банк ТРАСТ
|180 393
|204 461
|-11,8
|22
|Московский Кредитный Банк
|165 733
|146 924
|12,8
|23
|Банк Санкт-Петербург
|160 788
|168 032
|-4,3
|24
|Ак Барс Банк
|148 238
|321 408
|-53,9
|25
|Банк Русский Стандарт
|139 920
|110 103
|27,1
|26
|КБ "Центр-инвест"
|115 732
|110 974
|4,3
|27
|Банк ЗЕНИТ
|110 024
|74 525
|47,6
|28
|МСП Банк
|107 933
|50 092
|115,5
|29
|Росэксимбанк
|81 128
|23 958
|238,6
|30
|Банк БКФ
|69 685
|38 458
|81,2
|31
|ЮниКредит Банк
|65 985
|42 298
|56,0
|32
|ХКФ Банк
|64 484
|65 708
|-1,9
|33
|СМП Банк
|61 535
|11 824
|420,4
|34
|ОТП-Банк
|60 699
|30 180
|101,1
|35
|НБД Банк
|58 775
|60 756
|-3,3
|36
|Абсолют Банк
|53 735
|53 528
|0,4
|37
|Ренессанс Кредит
|51 204
|69 664
|-26,5
|38
|МБ Банк
|51 039
|939
|5335,5
|39
|ББР Банк
|47 173
|25 990
|81,5
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|44 552
|30 042
|48,3
|41
|Ситибанк
|41 658
|180 555
|-76,9
|42
|Транскапиталбанк
|39 446
|29 087
|35,6
|43
|Банк "Точка"
|35 835
|53 911
|-33,5
|44
|Цифра Банк
|35 586
|20 473
|73,8
|45
|Креди Агриколь КИБ
|33 401
|10 168
|228,5
|46
|Алмазэргиэнбанк
|32 476
|24 823
|30,8
|47
|Банк СОЮЗ
|32 407
|37 331
|-13,2
|48
|Газэнергобанк
|31 561
|29 782
|6,0
|49
|АБ "Россия"
|29 647
|33 550
|-11,6
|50
|Банк Кредит Свисс
|28 808
|388
|7324,7
|
|Название
|Охват аудитории, октябрь 2023
|Охват аудитории, сентябрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|251 621 156
|263 080 289
|-4,4
|2
|ВТБ
|246 744 380
|288 563 700
|-14,5
|3
|Тинькофф Банк
|168 710 942
|108 408 898
|55,6
|4
|ФК Открытие
|114 570 457
|77 339 212
|48,1
|5
|Газпробанк
|109 833 955
|95 688 871
|14,8
|6
|Альфа-Банк
|95 746 385
|111 716 786
|-14,3
|7
|Промсвязьбанк
|87 200 039
|103 898 898
|-16,1
|8
|Росбанк
|79 502 017
|97 406 870
|-18,4
|9
|Совкомбанк
|79 162 201
|74 118 177
|6,8
|10
|Россельхозбанк
|75 882 591
|168 193 453
|-54,9
|11
|Почта банк
|71 933 050
|48 929 538
|47,0
|12
|Райффайзенбанк
|68 776 921
|75 589 469
|-9,0
|13
|МТС банк
|68 565 511
|47 382 447
|44,7
|14
|Банк Русский Стандарт
|51 062 507
|27 148 630
|88,1
|15
|Московский Кредитный Банк
|40 155 330
|41 508 650
|-3,3
|16
|Банк ДОМ.РФ
|38 312 079
|44 260 837
|-13,4
|17
|Банк УРАЛСИБ
|37 387 679
|43 760 660
|-14,6
|18
|Новикомбанк
|35 046 342
|17 283 170
|102,8
|19
|Банк Синара
|34 529 032
|34 943 031
|-1,2
|20
|Банк ЗЕНИТ
|33 499 889
|33 339 923
|0,5
|21
|Банк Санкт-Петербург
|32 992 470
|27 261 976
|21,0
|22
|АБ "Россия"
|30 778 645
|39 803 806
|-22,7
|23
|ОТП Банк
|28 940 367
|15 982 698
|81,1
|24
|Ситибанк
|26 952 717
|46 504 153
|-42,0
|25
|РНКБ Банк
|26 514 388
|27 568 077
|-3,8
|26
|Банк ТРАСТ
|24 448 701
|22 568 636
|8,3
|27
|Абсолют Банк
|24 177 905
|25 620 518
|-5,6
|28
|ХКФ Банк
|23 869 776
|19 329 656
|23,5
|29
|Ак Барс Банк
|23 584 686
|48 968 463
|-51,8
|30
|Росгосстрах Банк
|22 658 954
|23 221 479
|-2,4
|31
|ЮниКредит Банк
|20 937 260
|26 638 606
|-21,4
|32
|УБРиР
|20 788 545
|15 126 641
|37,4
|33
|Ренессанс Кредит
|20 556 237
|20 740 138
|-0,9
|34
|МСП Банк
|18 391 211
|20 485 162
|-10,2
|35
|Банк БКФ
|18 178 985
|28 610 757
|-36,5
|36
|Экспобанк
|18 011 685
|33 391 144
|-46,1
|37
|Bank of China
|17 654 877
|29 632 609
|-40,4
|38
|Банк СОЮЗ
|17 239 705
|23 624 014
|-27,0
|39
|ВБРР
|16 707 272
|8 606 710
|94,1
|40
|Цифра Банк
|14 992 661
|23 203 127
|-35,4
|41
|"Локо-Банк"
|14 086 714
|8 387 017
|68,0
|42
|Банк "Точка"
|11 677 993
|26 786 538
|-56,4
|43
|Связь-банк
|11 173 196
|54 319
|20469,6
|44
|Росэксимбанк
|10 787 102
|13 833 315
|-22,0
|45
|МБ Банк
|10 581 585
|81 418
|12896,6
|46
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|10 308 903
|19 659 131
|-47,6
|47
|Транскапиталбанк
|10 171 871
|24 380 115
|-58,3
|48
|Deutsche Bank
|9 997 015
|6 281 564
|59,1
|49
|Реалист Банк
|9 874 191
|14 559 279
|-32,2
|50
|Банк Интеза
|9 217 026
|40 299 829
|-77,1
Главные темы публикаций:
- 1. Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15% на заседании 27 октября
- 2. Банк России представил обновленный дизайн банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей
- 3. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила 27 октября с заявлением по итогам заседания совета директоров Банка России
- 4. ЦБ РФ: возврат обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке
- 5. РИА Новости составили рейтинг доступности ипотеки в России, его возглавили ЯНАО, Магаданская область и Чукотка
- 6. Банк России опубликовал проект Основных направлений развития финансового рынка на 2024 год и период 2025-2026 годов
- 7. Сбербанк увеличил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ
- 8. ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года
- 9. Роскомнадзор выявил утечку персональных данных клиентов МТС-банка
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СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: октябрь 2023 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 20.11.2023.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru.
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