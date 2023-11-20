Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2023 года.

В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял банк ФК "Открытие", по охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 970 упоминаний (56 057 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ - 29 132 упоминания (32 738 в сентябре), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 552 упоминания (12 916 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, заметность ФК "Открытие" выросла на 2,4% по сравнению с сентябрем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 251,6 млн (-4,4%, 263 млн в сентябре). На втором месте - ВТБ с результатом 246,7 млн, показатель охватов снизился на 14,5% (288,5 млн в сентябре). Третью строчку занял "Тинькофф Банк", по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 55,6% - до 168,7 млн (108,4 млн в сентябре).

Ключевые события в медиаполе Сбербанка в октябре были связаны с решением Центробанка РФ о повышении ключевой ставки на 2 п.п. до 15%. Реагируя на изменение рыночной ситуации, Сбербанк в свою очередь повысил ставки по депозитам. Доходность была повышена по СберВкладу, вкладам "Лучший %" и "Управляй+". Максимальную ставку - 14% годовых - предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев.

Также в октябре было обновлено несколько функций в приложении Сбербанк Онлайн на Android. В частности, в разделе "Кошелек" теперь помещается больше двух карт, а скопировать номер карты или CVV стало проще. "В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частые операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено", - рассказала директор дивизиона Сбербанк Онлайн Ксения Баринова.

Во время Российской энергетической недели Сбербанк провел бизнес-завтрак "Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее", модератором которого стал заместитель Председателя правления Анатолий Попов, представивший доклад о состоянии энергетики в России. Он отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 млн человек. Отечественная энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.

ВТБ, занявший второе место медиарейтинга, в октябре опубликовал финансовую отчётность по МСФО за III квартал 2023 года. За прошедший период банк заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.

Другим заметным событием стал запуск ВТБ международных переводов с возможностью выдачи денег наличными без открытия банковского счета. На первом этапе перевести деньги таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года количество стран-партнеров планируется увеличить до 20.

ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок на арктическую ипотеку. Заемщики могут подать документы на жилищный кредит под 2%. Первые сделки финансовая организация начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу постановления правительства РФ. "Важным фактором развития Арктической зоны - стратегического региона для страны - является повышение качества жизни людей, проживающих в суровых природно-климатических условиях", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Банк ФК "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" в октябре опубликовали данные опроса, посвященного устройству бюджета в российских семьях. Как показало исследование, большинство россиян ведут общий семейный бюджет, а около половины из них (45%) откладывают от 10% до 20% месячных доходов. При этом четверть опрошенных (24%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно. Ещё одно заметное исследование банка ФК "Открытие" было проведено совместно с ВТБ и посвящено отношению россиян к льготным ипотечным программам. По итогам опроса выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% считают значимой "семейную" ипотеку, еще 5% - "ипотеку с господдержкой-2020". При этом 6% респондентов считают, что не стоит продлевать ни одну из госпрограмм, а 44% россиян затрудняются с ответом. Центральным событием в информационном поле "Тинькофф Банка" стал иск бизнесмена Олега Дерипаски к бывшему владельцу банка Ольгу Тинькову. Поводом для судебных разбирательств стали высказывания последнего в соцсетях. Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства О.Дерипаски, взыскав 20 млн рублей с О.Тинькова в качестве компенсации морального вреда и нематериальных убытков.

Приложение "Тинькофф Банка" в октябре вновь стало доступно в магазине App Store, об этом сообщалось в официальном Telegram-канале финансовой организации. "Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store (...). С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться "Тинькофф" на iPhone или другом iOS-устройстве", - рассказали в банке. В публикации приводится ссылка, при переходе по которой открывается страница приложения DocStorage в App Store. В описании указано, что это "удобное приложение для хранения документов".

Название Упоминания в СМИ, октябрь 2023 Упоминания в СМИ, сентябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 45 970 56 027 -18,0 2 ВТБ 29 132 32 738 -11,0 3 ФК Открытие 11 552 12 916 -10,6 4 Россельхозбанк 7 785 10 187 --23,6 5 Газпромбанк 7 571 9 707 -22,0 6 Тинькофф Банк 7 099 6 330 12,1 7 Промсвязьбанк 6 711 6 602 1,7 8 Альфа-банк 6 189 5 587 10,8 9 Совкомбанк 4 202 3 510 19,7 10 МТС Банк 3 771 2 457 53,5 11 Росбанк 2 975 2 521 18,0 12 Банк ДОМ.РФ 2 633 2 730 -3,6 13 Почта банк 2 132 1 844 15,6 14 Банк УРАЛСИБ 1 884 2 075 -9,2 15 Банк Синара 1 874 1 510 24,1 16 Росгосстрах Банк 1 817 1 680 8,2 17 Банк Санкт-Петербург 1 677 1 032 62,5 18 Райффайзенбанк 1 613 2 129 -24,2 19 Московский Кредитный Банк 1 603 1 315 21,9 20 ХКФ Банк 1 320 888 48,6 21 УБРиР 1 239 864 43,4 22 Примсоцбанк 1 235 1 300 -5,0 23 РНКБ Банк 1 152 1 255 -8,2 24 Дальневосточный банк 1 120 1 047 7,0 25 Банк ЗЕНИТ 1 014 1 000 1,4 26 Банк Русский Стандарт 996 554 79,8 27 Ак Барс Банк 943 1 475 -36,1 28 ББР Банк 901 977 -7,8 29 Ренессанс Кредит 867 1 045 -17,0 30 Новикомбанк 844 585 44,3 31 Банк ТРАСТ 839 695 20,7 32 ОТП Банк 813 613 32,6 33 Абсолют Банк 811 580 39,8 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 779 466 67,2 35 МСП Банк 649 349 86,0 36 КБ "Центр-инвест" 564 576 -2,1 37 Алмазэргиэнбанк 538 468 15,0 38 ЮниКредит Банк 475 309 53,7 39 Росэксимбанк 443 302 46,7 40 Банк Левобережный 416 194 114,4 41 Банк СОЮЗ 397 256 55,1 42 Транскапиталбанк 380 561 -32,3 43 Генбанк 352 142 147,9 44 ВБРР 350 225 55,6 45 Ситибанк 327 655 -50,1 46 Банк БКФ 316 222 42,3 47 Банк "Точка" 315 329 -4,3 48 Севергазбанк 296 391 -24,3 49 Кредит Европа Банк 292 89 228,1 50 СМП Банк 283 93 204,3

Название Индекс заметности, октябрь 2023 Индекс заметности, сентябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 7 018 513 9 627 674 -27,1 2 ВТБ 3 867 610 4 443 498 -13,0 3 ФК "Открытие" 1 127 100 1 100 748 2,4 4 Тинькофф Банк 967 911 827 984 16,9 5 Промсвязьбанк 935 526 1 176 955 -20,5 6 Россельхозбанк 856 380 1 361 005 -37,1 7 Альфа-Банк 852 343 978 217 -12,9 8 Газпромбанк 834 444 1 488 704 -43,9 9 Совкомбанк 512 375 462 628 10,8 10 МТС Банк 429 897 273 361 57,3 11 Банк УРАЛСИБ 412 290 516 726 -20,2 12 Банк ДОМ.РФ 406 956 395 916 2,8 13 Банк Синара 353 037 297 614 18,6 14 Новикомбанк 330 706 299 848 10,3 15 Росгосстрах Банк 324 828 258 863 25,5 16 Райффайзенбанк 302 049 492 931 -38,7 17 РНКБ Банк 298 201 274 590 8,6 18 Почта Банк 256 634 272 246 -5,7 19 Росбанк 254 497 261 225 -2,6 20 УБРиР 194 557 134 279 44,9 21 Банк ТРАСТ 180 393 204 461 -11,8 22 Московский Кредитный Банк 165 733 146 924 12,8 23 Банк Санкт-Петербург 160 788 168 032 -4,3 24 Ак Барс Банк 148 238 321 408 -53,9 25 Банк Русский Стандарт 139 920 110 103 27,1 26 КБ "Центр-инвест" 115 732 110 974 4,3 27 Банк ЗЕНИТ 110 024 74 525 47,6 28 МСП Банк 107 933 50 092 115,5 29 Росэксимбанк 81 128 23 958 238,6 30 Банк БКФ 69 685 38 458 81,2 31 ЮниКредит Банк 65 985 42 298 56,0 32 ХКФ Банк 64 484 65 708 -1,9 33 СМП Банк 61 535 11 824 420,4 34 ОТП-Банк 60 699 30 180 101,1 35 НБД Банк 58 775 60 756 -3,3 36 Абсолют Банк 53 735 53 528 0,4 37 Ренессанс Кредит 51 204 69 664 -26,5 38 МБ Банк 51 039 939 5335,5 39 ББР Банк 47 173 25 990 81,5 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 44 552 30 042 48,3 41 Ситибанк 41 658 180 555 -76,9 42 Транскапиталбанк 39 446 29 087 35,6 43 Банк "Точка" 35 835 53 911 -33,5 44 Цифра Банк 35 586 20 473 73,8 45 Креди Агриколь КИБ 33 401 10 168 228,5 46 Алмазэргиэнбанк 32 476 24 823 30,8 47 Банк СОЮЗ 32 407 37 331 -13,2 48 Газэнергобанк 31 561 29 782 6,0 49 АБ "Россия" 29 647 33 550 -11,6 50 Банк Кредит Свисс 28 808 388 7324,7

Название Охват аудитории, октябрь 2023 Охват аудитории, сентябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 251 621 156 263 080 289 -4,4 2 ВТБ 246 744 380 288 563 700 -14,5 3 Тинькофф Банк 168 710 942 108 408 898 55,6 4 ФК Открытие 114 570 457 77 339 212 48,1 5 Газпробанк 109 833 955 95 688 871 14,8 6 Альфа-Банк 95 746 385 111 716 786 -14,3 7 Промсвязьбанк 87 200 039 103 898 898 -16,1 8 Росбанк 79 502 017 97 406 870 -18,4 9 Совкомбанк 79 162 201 74 118 177 6,8 10 Россельхозбанк 75 882 591 168 193 453 -54,9 11 Почта банк 71 933 050 48 929 538 47,0 12 Райффайзенбанк 68 776 921 75 589 469 -9,0 13 МТС банк 68 565 511 47 382 447 44,7 14 Банк Русский Стандарт 51 062 507 27 148 630 88,1 15 Московский Кредитный Банк 40 155 330 41 508 650 -3,3 16 Банк ДОМ.РФ 38 312 079 44 260 837 -13,4 17 Банк УРАЛСИБ 37 387 679 43 760 660 -14,6 18 Новикомбанк 35 046 342 17 283 170 102,8 19 Банк Синара 34 529 032 34 943 031 -1,2 20 Банк ЗЕНИТ 33 499 889 33 339 923 0,5 21 Банк Санкт-Петербург 32 992 470 27 261 976 21,0 22 АБ "Россия" 30 778 645 39 803 806 -22,7 23 ОТП Банк 28 940 367 15 982 698 81,1 24 Ситибанк 26 952 717 46 504 153 -42,0 25 РНКБ Банк 26 514 388 27 568 077 -3,8 26 Банк ТРАСТ 24 448 701 22 568 636 8,3 27 Абсолют Банк 24 177 905 25 620 518 -5,6 28 ХКФ Банк 23 869 776 19 329 656 23,5 29 Ак Барс Банк 23 584 686 48 968 463 -51,8 30 Росгосстрах Банк 22 658 954 23 221 479 -2,4 31 ЮниКредит Банк 20 937 260 26 638 606 -21,4 32 УБРиР 20 788 545 15 126 641 37,4 33 Ренессанс Кредит 20 556 237 20 740 138 -0,9 34 МСП Банк 18 391 211 20 485 162 -10,2 35 Банк БКФ 18 178 985 28 610 757 -36,5 36 Экспобанк 18 011 685 33 391 144 -46,1 37 Bank of China 17 654 877 29 632 609 -40,4 38 Банк СОЮЗ 17 239 705 23 624 014 -27,0 39 ВБРР 16 707 272 8 606 710 94,1 40 Цифра Банк 14 992 661 23 203 127 -35,4 41 "Локо-Банк" 14 086 714 8 387 017 68,0 42 Банк "Точка" 11 677 993 26 786 538 -56,4 43 Связь-банк 11 173 196 54 319 20469,6 44 Росэксимбанк 10 787 102 13 833 315 -22,0 45 МБ Банк 10 581 585 81 418 12896,6 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 10 308 903 19 659 131 -47,6 47 Транскапиталбанк 10 171 871 24 380 115 -58,3 48 Deutsche Bank 9 997 015 6 281 564 59,1 49 Реалист Банк 9 874 191 14 559 279 -32,2 50 Банк Интеза 9 217 026 40 299 829 -77,1

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СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: октябрь 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 20.11.2023.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru.