Утильсбор резко снизил доступность импортных авто

20 ноября. FINMARKET.RU - Взимание утилизационного сбора по новым ставкам предложили приостановить или перенести в Госдуме, так как после его повышения сумма сбора стала сопоставимой со стоимостью самой импортной машины. Ставка утильсбора в некоторых случаях стала сравнима с половиной стоимости, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он призвал правительство отложить вступление изменений в силу до 31 декабря этого года, откорректировать правила и провести "тарифную амнистию" для авто, ввезенных в Россию ранее. Ситуацию с повышенным утильсбором взяла под контроль Генпрокуратура, пишет "Российская газета". В минпромторге поясняют, что при ввозе иномарок для личного пользования действуют льготные ставки. Однако автомобили чаще всего попадают в Россию через посредников, а потому применить льготную ставку удается лишь в редких случаях. На этом фоне дилеры уже начали сворачивать параллельный импорт иномарок. Там также напомнили, что минпромторг совместно с Федеральной таможенной службой готов рассмотреть обращения граждан, которым необходима консультация по порядку регистрации ввозимого автомобиля.

Новые правила уплаты утильсбора вступили в силу с 1 августа, но имели отсрочку до 29 октября. Те, кто не сумел до этой даты растаможить машину, теперь должны заплатить большие деньги, пишет "РГ"ю

И тут ничего не сделать: либо отказаться от автомобиля, либо принять новые условия, поясняет автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, сильно выросли цены на автомобили, которые приходят по параллельному импорту. Рост составил 5-8%. А на самые популярные машины цены выросли в полтора раза.

Больше всего утилизационный сбор ударил по автомобилям с большим объемом двигателя.

Тем временем на нововведения уже отреагировали дилеры. Недавняя индексация утильсбора и новые правила его взимания с физлиц сделали параллельный импорт иномарок невыгодным для компаний - импортеров. По новым ценам покупать такие автомобили желающих крайне мало, поэтому для них машины теперь будут возить исключительно под заказ, говорят эксперты.

После взрывного роста импорт сократится. По итогам октября в Россию было ввезено рекордное количество новых легковых автомобилей - 86,8 тыс. штук. За десять месяцев 2023 года поставки новых машин в нашу страну выросли в 4 раза и составили 546,8 тыс. единиц, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". При этом рост импорта происходит за счет дистрибьюторов брендов, официально представленных на российском рынке. А доля параллельного импорта в общих продажах новых легковых автомобилей находится в диапазоне 10-15%.

По мнению руководителя проекта "Заказ авто" автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Ильичева, с учетом отказа ряда дилеров от ввоза автомобилей по параллельному импорту, а также изменений в условиях ввоза в следующем году доля поставленных по данной схеме авто в России может сократиться до 3%.

Теперь параллельный импорт останется только под заказ. Объема в 13% рынка, который он занимал ранее, уже не будет, считают эксперты.